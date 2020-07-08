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Nie żyje Tadeusz Baranowski. Twórca Smoka Diplodoka miał 81 lat

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Nie żyje Tadeusz Baranowski. Twórca Smoka Diplodoka miał 81 lat
Zmarł Tadeusz Baranowski, artysta malarz, grafik i jeden z najbardziej znanych autorów polskiego komiksu. Był twórcą takich postaci jak Smok Diplodok, profesorek Nerwosolek, Entomologia Motylkowska, Orient Men, Szlurp i Burp oraz Bąbelek i Kudłaczek. "Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze", czytamy na facebookowym profilu Międzynarodowego Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie opublikowano pożegnanie artysty. Baranowski miał 81 lat.  

Kim był Tadeusz Baranowski?




Tadeusz Baranowski urodził się w Zamościu. Był synem artysty rzeźbiarza Eugeniusza Baranowskiego i Stefanii Baranowskiej. Dorastał w Lublinie, gdzie zdał maturę w Męskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Warszawie ukończył w 1969 roku.
  
Początkowo pracował jako grafik w czasopismach "Przyjaciółka", "Świat Młodych", "Razem" i "Na Przełaj". W 1975 roku na łamach "Świata Młodych" opublikował swój pierwszy komiks, "Ten piekielny Barnaba". Z czasem jego komiksy zaczęły ukazywać się regularnie na łamach czasopisma.

Pierwszy album Baranowskiego, "Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa", został wydany w 1980 r. przez Młodzieżową Agencję Wydawniczą. Kolejne jego albumy to m.in. "Skąd się bierze woda sodowa", "Antresolka profesorka Nerwosolka", "Podróż smokiem Diplodokiem" i "Ecie-pecie o wszechświecie, wynalazku i komecie".

W latach 80. rozpoczął współpracę z belgijskim wydawnictwem Editions du Lombard. Publikował komiksy w magazynie "Tintin" i współpracował z takimi scenarzystami jak Bom i Jean Dufaux. W latach 80. i 90. pracował dla czasopism dla dzieci i młodzieży (m.in. "Juppi!" i "Jupik"), a jego komiksy ukazywały się m.i.n w "Super Boom!" czy "Świecie Komiksu". W roku 2008 powrócił do malarstwa, które porzucił pod koniec lat 70. Jego obrazy trafiły do zbiorów m.in. warszawskiej Zachęty, warszawskiego Teatru Studio oraz MKiDN.

Tadeusz Baranowski w filmie



W latach 80. Studio Filmów Rysunkowych zrealizowało dwa filmy animowane oparte na komiksach Baranowskiego: "Przygody Profesorka Nerwosolka" (1984) i "Kosmiczne przygody Profesorka Nerwosolka" (1986). Autor odpowiadał w nich za dialogi oraz opracowanie plastyczne.

W 2024 roku premierę miał realizowany w polsko-czesko-słowackiej koprodukcji pełnometrażowy film animowany "Smok Diplodok" w reżyserii Wojciecha Wawszczyka. Tak opowiadał nam o tym projekcie sam Baranowski:

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