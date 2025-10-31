Nie żyje Tchéky Karyo. Aktor znany z "Nikity" i "Bad Boys" miał 72 lata

Zmarł Tchéky Karyo, francuski aktor i muzyk tureckiego pochodzenia, znany m.in. z filmów Luca Bessona "Nikita" oraz "Joanna d'Arc". Zagrał w takich produkcjach jak m.in. "Bad Boys", "Doberman", "Niedźwiadek" czy "Bella i Sebastian" oraz w serialu "Zaginiony". Jak poinformowała jego rodzina, Karyo przegrał walkę z rakiem. Miał 72 lata.
Kim był Tchéky Karyo?
Tchéky Karyo Getty Images © frederic meylan
urodził się w 1953 roku jako Baruh Djaki Karyo w Stambule w Turcji. Jako dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji, gdzie zmieniono zapis jego imienia na Tchéky. Studiował aktorstwo w Cyrano Theatre. Na dużym ekranie zadebiutował w latach 80.
W 1983 roku zdobył nominację do nagrody Cezara w kategorii "Najbardziej obiecujący aktor" za występ w filmie "Równowaga"
(1982). W toku kariery grał u takich reżyserów jak Andrzej Żuławski, Jean-Jacques Annaud, Ridley Scott oraz Michael Bay
.
W jego filmografii są m.in. "Narwana miłość
" (1985), "Niedźwiadek
" (1988), "Nikita
" (1990), "1492: Wyprawa do raju
" (1992), "Nostradamus
" (1994), "Wybrany
" (1995), "GoldenEye
" (1995), "Bad Boys
" (1995), "Doberman
" (1997), "Joanna d'Arc
" (1999), "Patriota
" (2000), "Pocałunek smoka
" (2001), "Jądro Ziemi
" (2003), "Bardzo długie zaręczyny
" (2004), "Bella i Sebastian
" (2013) i "Maria Magdalena
" (2018).
Tchéky Karyo – najważniejsze role Tchéky Karyo
wcielił się w postać w Boba w "Nikicie" Luca Bessona
, jednego z myśliwych w "Niedźwiadku" Jean-Jacquesa Annauda
, inspektora Sauveura Cristina w "Dobermanie"
i tytułowego bohatera "Nostradamusa"
. Grał też w hollywoodzkich produkcjach: wystąpił jako Minister Obrony Dymitr Miszkin w "GoldenEye"
, Fouchet w "Bad Boys"
i doktor Serge Leveque w "Jądrze Ziemi
". Pojawił się również u boku takich gwiazd jak Jet Li
("Pocałunek smoka
") czy Mel Gibson
("Patriota
").
Na późnym etapie kariery największą rozpoznawalność przyniosła mu rola detektywa Juliena Baptiste'a w serialu "Zaginiony"
(2014-2016).