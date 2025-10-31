Newsy Filmy Inne Nie żyje Tchéky Karyo. Aktor znany z "Nikity" i "Bad Boys" miał 72 lata
Nie żyje Tchéky Karyo. Aktor znany z "Nikity" i "Bad Boys" miał 72 lata

Nie żyje Tchéky Karyo. Aktor znany z &quot;Nikity&quot; i &quot;Bad Boys&quot; miał 72 lata
źródło: Getty Images
autor: Jacques PRAYER
Zmarł Tchéky Karyo, francuski aktor i muzyk tureckiego pochodzenia, znany m.in. z filmów Luca Bessona "Nikita" oraz "Joanna d'Arc". Zagrał w takich produkcjach jak m.in. "Bad Boys", "Doberman", "Niedźwiadek" czy "Bella i Sebastian" oraz w serialu "Zaginiony". Jak poinformowała jego rodzina, Karyo przegrał walkę z rakiem. Miał 72 lata.

Kim był Tchéky Karyo?



GettyImages-542359754.jpg Getty Images © frederic meylan


Tchéky Karyo urodził się w 1953 roku jako Baruh Djaki Karyo w Stambule w Turcji. Jako dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji, gdzie zmieniono zapis jego imienia na Tchéky. Studiował aktorstwo w Cyrano Theatre. Na dużym ekranie zadebiutował w latach 80.

W 1983 roku zdobył nominację do nagrody Cezara w kategorii "Najbardziej obiecujący aktor" za występ w filmie "Równowaga" (1982). W toku kariery grał u takich reżyserów jak Andrzej Żuławski, Jean-Jacques Annaud, Ridley Scott oraz Michael Bay.

W jego filmografii są m.in. "Narwana miłość" (1985), "Niedźwiadek" (1988), "Nikita" (1990), "1492: Wyprawa do raju" (1992), "Nostradamus" (1994), "Wybrany" (1995), "GoldenEye" (1995), "Bad Boys" (1995), "Doberman" (1997), "Joanna d'Arc" (1999), "Patriota" (2000), "Pocałunek smoka" (2001), "Jądro Ziemi" (2003), "Bardzo długie zaręczyny" (2004), "Bella i Sebastian" (2013) i "Maria Magdalena" (2018).

Tchéky Karyo – najważniejsze role



Tchéky Karyo wcielił się w postać w Boba w "Nikicie" Luca Bessona, jednego z myśliwych w "Niedźwiadku" Jean-Jacquesa Annauda, inspektora Sauveura Cristina w "Dobermanie" i tytułowego bohatera "Nostradamusa". Grał też w hollywoodzkich produkcjach: wystąpił jako Minister Obrony Dymitr Miszkin w "GoldenEye", Fouchet w "Bad Boys" i doktor Serge Leveque w "Jądrze Ziemi". Pojawił się również u boku takich gwiazd jak Jet Li ("Pocałunek smoka") czy Mel Gibson ("Patriota"). 
  
Na późnym etapie kariery największą rozpoznawalność przyniosła mu rola detektywa Juliena Baptiste'a w serialu "Zaginiony" (2014-2016).

