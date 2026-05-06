Nie żyje Ted Turner. Człowiek, który wymyślił kolorowanie starych filmów. Miał 87 lat

Stacja CNN podała dziś, że zmarł jej założyciel i jedna z najważniejszych osób branży medialnej XX wieku Ted Turner. Świat kina zna go jako właściciela MGM, Warner Bros. oraz założyciela stacji Cartoon Network i TNT.
Ted Turner. Człowiek, który zmienił oblicze telewizji
urodził się 19 listopada 1938 roku. Po nauce na Brown University (z uczelni został wyrzucony, ale po latach otrzymał honorowy tytuł) i służbie w Straży Przybrzeżnej zaczął pracować w branży reklamowej, w firmie ojca. Po jego śmierci zaczął rozbudowywać swoje imperium. W 1970 roku kupił pierwszą stację telewizyjną. Nieznany kanał Atlanta UHF zmienił w "superstację" WTBS. Turner
widział przyszłość w świecie stacji kablowych. Jego najbardziej rewolucyjną decyzją było uruchomienie w 1980 roku stacji Cable News Network
- pierwszej stacji telewizyjnej nadającej informacje przez całą dobę. W historii przeszło stwierdzenie Turnera, że CNN nie przestanie działa aż do końca świata, który będzie transmitować na żywo.
Relacje Teda Turnera
ze światem kina były burzliwe. W latach 80. był jedną z najbardziej znienawidzonych przez filmowców i fanów kinach osób na świecie. A wszystko przez to, co zrobił z nabytą w 1986 roku biblioteką starych filmów studia MGM (i Warner Bros.). Otóż Turner
uznał, że nikt w Ameryce nie będzie oglądał starych, czarno-białych filmów. Dlatego też zlecił koloryzowanie czarno-białych filmów
i w takiej formie sprzedawał je do emisji w telewizji.
Oczywiście świat filmu mocno protestował przeciwko tym działaniom Turnera
. Co więcej, to właśnie przez nie Biblioteka Kongresu stworzyła National Film Registry
, której celem było zachowanie filmów w ich oryginalnym kształcie.
W 1996 roku doszło do połączenia Turner Broadcasting System z Time Warner. Ted Turner
został wiceprezesem nowego koncernu. Turner był też zainteresowany kupnem Paramountu, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Co ciekawe dziś, po latach, jego śladami poszedł David Ellison, który będzie wkrótce właścicielem i Warner Bros. i Paramountu.