Newsy Filmy Inne Nie żyje Ted Turner. Człowiek, który wymyślił kolorowanie starych filmów. Miał 87 lat
Filmy / Inne

Nie żyje Ted Turner. Człowiek, który wymyślił kolorowanie starych filmów. Miał 87 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Ted+Turner.+Cz%C5%82owiek%2C+kt%C3%B3ry+wymy%C5%9Bli%C5%82+kolorowanie+starych+film%C3%B3w.+Mia%C5%82+87+lat-166454
Nie żyje Ted Turner. Człowiek, który wymyślił kolorowanie starych filmów. Miał 87 lat
źródło: Getty Images
autor: Chip Somodevilla
Stacja CNN podała dziś, że zmarł jej założyciel i jedna z najważniejszych osób branży medialnej XX wieku Ted Turner. Świat kina zna go jako właściciela MGM, Warner Bros. oraz założyciela stacji Cartoon Network i TNT.

Ted Turner. Człowiek, który zmienił oblicze telewizji



Ted Turner urodził się 19 listopada 1938 roku. Po nauce na Brown University (z uczelni został wyrzucony, ale po latach otrzymał honorowy tytuł) i służbie w Straży Przybrzeżnej zaczął pracować w branży reklamowej, w firmie ojca. Po jego śmierci zaczął rozbudowywać swoje imperium. W 1970 roku kupił pierwszą stację telewizyjną. Nieznany kanał Atlanta UHF zmienił w "superstację" WTBS.

Turner widział przyszłość w świecie stacji kablowych. Jego najbardziej rewolucyjną decyzją było uruchomienie w 1980 roku stacji Cable News Network - pierwszej stacji telewizyjnej nadającej informacje przez całą dobę. W historii przeszło stwierdzenie Turnera, że CNN nie przestanie działa aż do końca świata, który będzie transmitować na żywo.

02.jpg Getty Images © Rick Diamond


Relacje Teda Turnera ze światem kina były burzliwe. W latach 80. był jedną z najbardziej znienawidzonych przez filmowców i fanów kinach osób na świecie. A wszystko przez to, co zrobił z nabytą w 1986 roku biblioteką starych filmów studia MGM (i Warner Bros.). Otóż Turner uznał, że nikt w Ameryce nie będzie oglądał starych, czarno-białych filmów. Dlatego też zlecił koloryzowanie czarno-białych filmów i w takiej formie sprzedawał je do emisji w telewizji.

Oczywiście świat filmu mocno protestował przeciwko tym działaniom Turnera. Co więcej, to właśnie przez nie Biblioteka Kongresu stworzyła National Film Registry, której celem było zachowanie filmów w ich oryginalnym kształcie.

W 1996 roku doszło do połączenia Turner Broadcasting System z Time Warner. Ted Turner został wiceprezesem nowego koncernu. Turner był też zainteresowany kupnem Paramountu, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Co ciekawe dziś, po latach, jego śladami poszedł David Ellison, który będzie wkrótce właścicielem i Warner Bros. i Paramountu.

Najnowsze Newsy

Filmy

Fatalnie czy fantastycznie? Recenzja filmu "Mortal Kombat II"

Festiwale i nagrody Filmy

Już jutro startuje 23. MDAG! W czym warto wziąć udział?

Gry

RIP Copilot

2 komentarze
VOD Seriale

Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Na SkyShowtime 22 maja

1 komentarz
Filmy

Eiza González wcieli się w kulturystkę

4 komentarze
Filmy

Sebastian Stan i Ana de Armas w filmie o aresztowaniu Pinocheta

2 komentarze
Filmy

Autor filmu "Przyjaźń czy kochanie" powróci do kina wojennym romansem

1 komentarz