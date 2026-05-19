Nie żyje aktor głosowy Tom Kane. Grał m.in. Yodę w "Wojnach klonów"

Nie żyje Tom Kane, rozpoznawalny aktor głosowy pracujący w branży animacji i gier wideo. Miał 64 lata. Informację o jego śmierci przekazała agencja Galactic Productions, podając, że przyczyną zgonu były powikłania po udarze.
Filmografia Toma Kane'a Tom Kane
, a właściwie Thomas Kane Roberts, przez dekady użyczał głosu bohaterom kultowych produkcji. Największą popularność przyniosła mu rola Yody
w serialu animowanym "Gwiezdne wojny: Wojny klonów
", a także w licznych grach i filmach osadzonych w tym uniwersum (gdzie dubbingował także inne postaci, w tym Bobę Fetta
oraz Qui-Gona Jinna
). Fani pamiętają go również jako profesora Atomusa z "Atomówek
" czy Woodhouse’a z serialu "Archer
". W bogatej filmografii aktora znalazły się także role w takich hitach jak "Dom dla Zmyślonych Przyjaciół pani Foster
", "Kim Kolwiek
" czy "Dzika rodzina Thornberrych
". W projektach Marvela dubbingował z kolei m.in. Magneto oraz Ultrona.
Kane rozpoczął przygodę z aktorstwem głosowym już jako nastolatek. Jak wspominał w jednym z wywiadów, jeszcze w czasach licealnych sam kontaktował się z lokalnymi reklamodawcami, oferując im swoje usługi lektorskie. Po ukończeniu studiów podjął współpracę z wytwórnią Lucasfilm przy grach wideo, a pod koniec lat 90. po raz pierwszy wcielił się w postać Yody
.
W 2020 roku aktor przeszedł udar, w wyniku którego stracił możliwość mówienia i pisania. Rok później oficjalnie zakończył karierę. W marcu tego roku pojawił się jednak publicznie na konwencie Lexington Comic and Toy Convention, gdzie spotkał się z obsadą "Atomówek
" (co zostało uwiecznione na zdjęciu powyżej). Było to jego pierwsze większe wystąpienie od czasu choroby.
Poza pracą przy animacjach i grach, Kane
użyczał głosu m.in. w Walt Disney World oraz wielokrotnie pełnił funkcję oficjalnego spikera podczas ceremonii wręczenia Oscarów
.
"Gwiezdne wojny: Wojny klonów" - zwiastun 7. sezonu