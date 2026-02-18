Newsy Filmy Nie żyje Tom Noonan. "Czerwony smok" i przeciwnik "RoboCopa" miał 74 lata
Amerykańskie media donoszą o śmierci Toma Noonana. Aktor, reżyser oraz scenarzysta najlepiej znany ze swoich występów w "Czerwonym smoku" i drugim "RoboCopie" miał 74 lata. 

GettyImages-489453974.jpg Getty Images © Franco Origlia


Kim był Tom Noonan?



Tom Noonan urodził się 12 kwietnia 1951 roku w stanie Connecticut jako dziecko Rity, nauczycielki matematyki oraz Johna Sr., muzyka jazzowego i dentysty, a także młodszy brat Johna Forda Noonana – później teatralnego i telewizyjnego aktora, dramaturga i dramatopisarza. Mimo autorytetu w postaci brata, Tom z początku nie był zainteresowany aktorstwem. Jego sceniczny debiut nadszedł dopiero w wieku 27 lat, w konsekwencji porzucenia nastoletnich marzeń o karierze koszykarza.

Przełom lat 70. i 80. przyniósł Tomowi Noonanowi debiut na deskach Off-Broadwayu (między innymi w sztuce scenarzysty filmu "Paryż, Teksas", Sama Sheparda), a także pierwsze występy filmowe, w tym w legendarnych "Wrotach niebios" Michaela Cimino. Dzięki swoim warunkom fizycznym (prawie 2 metry wzrostu) aktor prędko zaczął być dobierany do ról charakterystycznych, w kinie gatunkowym wcielając się w postaci antagonistów. W 1986 w "Czerwonym smoku" zagrał magnetycznego seryjnego mordercę Fracisa Dolarhyde'a. Raptem rok później został obsadzony jako Potwór Frankensteina w "Łowcach potworów", a w 1990 wcielił się w postać Caina – przestępczego watażkę z drugiego "RoboCopa".

Tom Noonan jako Fracis Dolarhyde w "Czerwonym smoku"


Równolegle do kina popularnego Noonan realizował się w bardziej autorskich przedsięwzięciach. Występ u Jima Jarmuscha w "Mystery Train" uzupełnił rolami teatralnymi, a nawet własną działalnością scenopisarską. Napisany przez niego gatunkowy "Czerwony wiatr" nie okazał się specjalnym sukcesem, ale debiutujący w 1994 roku "What Happened Was..." już tak. Tryumfujący na festiwalu Sundance film był adaptacją jego własnej sztuki teatralnej, którą na potrzeby filmu przepisał, wyreżyserował, a także obsadził się w głównej roli. Rok później nakręcił też film "Żona" z Wallacem Shawnem i Julie Hagerty, który spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki, ale i niewielkim zainteresowaniem publiczności.

Rok premiery "Żony" to także rok, w którym Michael Mann wrócił do współpracy z Noonanem przy okazji "Gorączki". Aktor w filmie wcielił się w rolę hakera Kelso, która do dziś pozostaje jedną z jego najbardziej pamiętanych kreacji. W kolejnych latach pojawiał się w drugoplanowych rolach w "Żonie astronauty", "Oportunistach" czy "Obietnicy", w której stanął na przeciw Jacka Nicholsona.

GettyImages-487281786.jpg Getty Images © Franco Origlia

Noonan w otoczeniu twórców i obsady "Anomalisy" podczas premiery filmu na festiwalu w Wenecji


Od lat 2000. Noonan zaczął coraz bardziej eksperymentować z rolami, których się podejmował, z kina głównie gatunkowego przechodząc w radykalnie różne rejony: od "Ataku pająków" po arthouse'ową "Synekdochę, Nowy Jork" – najważniejszą kreację aktora w XXI wieku obok roli w "Domu diabła" Ti Westa. Do współpracy z Charliem Kaufmanem powrócił potem głosowym występem w "Anomalisie" – jedyną rolą dubbingową w jego dorobku. Ostatnim wyzwaniem zawodowym, którego się podjął, była współpraca z Toddem Haynesem przy okazji filmu "Wonderstruck" z 2017 roku.


O śmierci aktora poinformowali dziś w social mediach jego dawni współpracownicy: Karen Sillas, partnerka aktora z filmu "What Happened Was..." oraz Fred Dekker, reżyser "Łowców potworów". Tom Noonan zmarł w sobotę, 14 lutego, w wieku 74 lat.

"Czerwony smok" – zwiastun filmu

