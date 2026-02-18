Nie żyje Tom Noonan. "Czerwony smok" i przeciwnik "RoboCopa" miał 74 lata

Amerykańskie media donoszą o śmierci Toma Noonana. Aktor, reżyser oraz scenarzysta najlepiej znany ze swoich występów w "Czerwonym smoku" i drugim "RoboCopie" miał 74 lata. Getty Images © Franco Origlia
Kim był Tom Noonan? Tom Noonan
urodził się 12 kwietnia 1951 roku w stanie Connecticut jako dziecko Rity, nauczycielki matematyki oraz Johna Sr., muzyka jazzowego i dentysty, a także młodszy brat Johna Forda Noonana
– później teatralnego i telewizyjnego aktora, dramaturga i dramatopisarza. Mimo autorytetu w postaci brata, Tom
z początku nie był zainteresowany aktorstwem. Jego sceniczny debiut nadszedł dopiero w wieku 27 lat, w konsekwencji porzucenia nastoletnich marzeń o karierze koszykarza.
Przełom lat 70. i 80. przyniósł Tomowi Noonanowi
debiut na deskach Off-Broadwayu (między innymi w sztuce scenarzysty filmu "Paryż, Teksas
", Sama Sheparda
), a także pierwsze występy filmowe, w tym w legendarnych "Wrotach niebios
" Michaela Cimino
. Dzięki swoim warunkom fizycznym (prawie 2 metry wzrostu) aktor prędko zaczął być dobierany do ról charakterystycznych, w kinie gatunkowym wcielając się w postaci antagonistów. W 1986 w "Czerwonym smoku
" zagrał magnetycznego seryjnego mordercę Fracisa Dolarhyde'a. Raptem rok później został obsadzony jako Potwór Frankensteina w "Łowcach potworów
", a w 1990 wcielił się w postać Caina – przestępczego watażkę z drugiego "RoboCopa
".
Tom Noonan jako Fracis Dolarhyde w "Czerwonym smoku"
Równolegle do kina popularnego Noonan
realizował się w bardziej autorskich przedsięwzięciach. Występ u Jima Jarmuscha
w "Mystery Train
" uzupełnił rolami teatralnymi, a nawet własną działalnością scenopisarską. Napisany przez niego gatunkowy "Czerwony wiatr
" nie okazał się specjalnym sukcesem, ale debiutujący w 1994 roku "What Happened Was...
" już tak. Tryumfujący na festiwalu Sundance
film był adaptacją jego własnej sztuki teatralnej, którą na potrzeby filmu przepisał, wyreżyserował, a także obsadził się w głównej roli. Rok później nakręcił też film "Żona
" z Wallacem Shawnem
i Julie Hagerty
, który spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyki, ale i niewielkim zainteresowaniem publiczności.
Rok premiery "Żony
" to także rok, w którym Michael Mann
wrócił do współpracy z Noonanem
przy okazji "Gorączki
". Aktor w filmie wcielił się w rolę hakera Kelso, która do dziś pozostaje jedną z jego najbardziej pamiętanych kreacji. W kolejnych latach pojawiał się w drugoplanowych rolach w "Żonie astronauty
", "Oportunistach
" czy "Obietnicy
", w której stanął na przeciw Jacka Nicholsona
.
Getty Images © Franco Origlia
Noonan w otoczeniu twórców i obsady "Anomalisy" podczas premiery filmu na festiwalu w Wenecji
Od lat 2000. Noonan
zaczął coraz bardziej eksperymentować z rolami, których się podejmował, z kina głównie gatunkowego przechodząc w radykalnie różne rejony: od "Ataku pająków
" po arthouse'ową "Synekdochę, Nowy Jork
" – najważniejszą kreację aktora w XXI wieku obok roli w "Domu diabła
" Ti Westa
. Do współpracy z Charliem Kaufmanem
powrócił potem głosowym występem w "Anomalisie
" – jedyną rolą dubbingową w jego dorobku. Ostatnim wyzwaniem zawodowym, którego się podjął, była współpraca z Toddem Haynesem
przy okazji filmu "Wonderstruck
" z 2017 roku.
O śmierci aktora poinformowali dziś w social mediach jego dawni współpracownicy: Karen Sillas
, partnerka aktora z filmu "What Happened Was...
" oraz Fred Dekker
, reżyser "Łowców potworów
". Tom Noonan
zmarł w sobotę, 14 lutego, w wieku 74 lat.
