Nie żyje Tom Sizemore. Aktor znany z "Szeregowca Ryana" i "Helikoptera w ogniu" miał 61 lat

Tom Sizemore jako sierżant Mike Horvath w filmie "Szeregowiec Ryan"

Okoliczności śmierci Toma Sizemore'a

Kim był Tom Sizemore? Początki kariery, uzależnienie od narkotyków, skandale

Tom Sizemore jako Michael Cheritto w "Gorączce"

Tom Sizemore w serialu "Prawo i sprawiedliwość: Sekcja specjalna"

Z jakich filmów zapamiętamy Toma Sizemore'a?

W piątek w wieku 61 lat zmarł– aktor znany z drugoplanowych, acz zapadających w pamięć ról. Zapamiętamy go przede wszystkim z filmów wojennych –– a także " Michaela Manna czy gościnnych występów w serialach18 lutegotrafił do szpitala z. Od tej pory pozostawał w śpiączce, a jego stan określano jako. Zaledwie 10 dni później Charles Lago, rzecznik aktora, przekazał złe wieści:Menadżer aktora potwierdził, że Sizemore zmarł we śnie w szpitalu św. Józefa w Burbank. W ostatniej drodze towarzyszyli mu brat Paul oraz 17-letni synowie-bliźniacy Jayden i Jagger.urodził się 29 listopada 1961 roku. Na ekranie zadebiutował w serialu przygodowym. Zagrał też niewielkie role w Olivera Stone'a , "" i " Kathryn Bigelow czy akcyjniaku, którego gwiazdami byli Mickey Rourke Don Johnson . Niestety dobrze zapowiadającą się karierę – od połowy lat 90. dostawał już bardziej znaczące role m.in. u Michaela Manna ),(" Ciemna strona miasta ") czy Stevena Spielberga ) – zaprzepaściły skandale i coraz poważniejsze uzależnienie od narkotyków.. W 2003 roku został skazany naza przemoc domową. Dwa lata późnej, kiedy okazało się, że. Niestety nie przyniosła ona skutku, a aktor w kolejnych latach. W 2010 roku wystąpił w trzecim sezonie reality showAktor stał się też bohaterem, kiedy "The Hollywood Reporter" ujawnił, że. Do sytuacji miało dojść na planie produkcji w Salt Lake City w stanie Utah.zaprzeczał, jakoby zrobił coś niewłaściwego. Pozwolono mu wrócić do pracy, a. Ostatecznie sprawa znalazła jednak finał w sądzie –, młoda aktorka domagała się od Sizemore'a co najmniej. Sędzia oddalił pozew. Podczas składania zeznań oskarżony oświadczył:największą popularność zyskał dzięki filmom wojennym. Był m.in.. W jego filmografii znajdziemy role w filmach Olivera Stone'a ), Tony'ego Scotta ), Michaela Manna ) czy). Chętnie współpracował z). Na uwagę zasługują jego występy w komedii "", westernie " Wyatt Earp ", thrillerze sci-fi " Czerwona planeta " czy horrorzena podstawie prozy Stephena Kinga . Mogliśmy zobaczyć go również w serialu. Gościnnie pojawił się w takich popularnych produkcjach telewizyjnych jakczyAktualnie jego filmografię zamyka horror, który wkrótce w ograniczonej dystrybucji trafi na ekrany amerykańskich kin.gra w nim policyjnego detektywa, który zaczyna wierzyć w zjawiska paranormalne po tym, jak wysłuchał zwierzeń weterana wojny secesyjnej na łożu śmierci.