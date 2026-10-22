Nie żyje Tom Skerritt, gwiazda "Obcego i "Top Guna". Aktor miał 93 lata

Amerykańskie media donoszą dziś o śmierci Toma Skerritta – urodzonego w Detroit aktora oraz reżysera, gwiazdy pierwszych części serii "Obcy" oraz "Top Gun". Miał 93 lata.
Tom Skerritt – kim był? Tom Skerritt
urodził się 25 sierpnia 1933 roku w Detroit. Po ukończeniu lokalnej Mackenzie High School młody absolwent zaciągnął się na czteroletnią służbę w amerykańskim lotnictwie. Po powrocie z wojska regularnie zmieniał uniwersytety. Ostatecznie wylądował na UCLA, które porzucił dla wytyczenia sobie własnej drogi w świecie filmu.
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Ekranowy debiut Skerritta
przyszedł w 1962 roku rolą w filmie "Wojenne polowanie
", choć po raz pierwszy szerokiej publiczności przedstawił się występem w "MASH
". Oba filmy łączy wojskowa sceneria i rola, w której młody aktor miał szansę czerpać z doświadczeń własnej przeszłości. W filmie Roberta Altmana
zagrał jednego z chirurgów, a występ przyniósł mu szersze rozpoznanie w branży. Dzięki roli w kolejnych latach wystąpił w filmach "Zawadiaki
", "Harold i Maude
" czy "Punkt zwrotny
", za który otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego od National Board of Review.
Dzięki tej drodze dotarł w końcu na pokład Nostromo. W 1979 pojawił się w legendarnym "Obcym
", wcielając się w postać Arthura Dallasa, kapitana statku. Według źródeł z początku Skerritt
nie był szczególnie przekonany do przyjęcia roli. Na etapie castingu projekt nie miał jeszcze przyporządkowanego reżysera, a niewielki budżet dodatkowo zniechęcał go do występu w produkcji.
Po roli w "Punkcie zwrotnym
" "Obcy
" okazał się drugim ważnym przełomem. Po sukcesach z początku kariery Skerritt
stopniowo wytracał popularność, zaczął grać w niskiej klasy westernach, także w Europie. Ogromny sukces "Obcego
" znów przywrócił go do hollywoodzkiego obiegu. W następnych latach Skerritt
regularnie występował w hollywoodzkich produkcjach w rolach pierwszego oraz drugiego planu. W 1986 na jego drodze pojawił się kolejny hit: "Top Gun
" Tony'ego Scotta
.
To kolejna produkcja, w której Skerritt
mógł korzystać z życiowego doświadczenia. Zagrał w końcu komandora Mike'a "Vipera" Metcalfa, głównego instruktora w szkole pilotów, do której trafia bohater Toma Cruise'a
. Lata 80. Skerritt
zamknął ważnymi dla swojej kariery rolami w "Kosmicznym obozie
", "Duchu III
" oraz "Stalowych magnoliach
". Skerritt
był już wówczas tytanem pracy: co roku pojawiał się w kilku produkcjach pełnometrażowych, co ostatecznie przełoży się na ponad 170 występów w całej karierze. Tak wielka liczba determinowała też występy słabsze, a także role w filmach klasy B. Spomiędzy zapomnianych po latach gatunkowców Skerritt
regularnie powracał jednak rolą wartą zapamiętania. Pojawił się w "Rzece życia
" Roberta Redforda
, "Samotnikach
" Camerona Crowe'a
czy "Kontakcie
" Roberta Zemeckisa
. Pod koniec XX wieku próbował swoich sił także w reżyserii. Pracował przy serialu "Gdzie diabeł mówi dobranoc
", gdzie zagrał też bardzo ważną rolę szeryfa Jimmy’ego Brocka. Otrzymał za nią nagrodę Emmy
dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Niedługo później Skerritt
wyreżyserował także "Szkołę nienawiści
", która pozostała jego jedynym projektem pełnometrażowym.
W XXI wieku Skerritt
nadal szukał alternatywnych do aktorstwa dróg rozwoju. W 2004 założył The Film School w Seattle, szkołę filmową dla niezależnych filmowców, a następnie w 2012 rozpoczął Red Badge Project. Jego organizacja pomagała weteranom z PTSD poprzez serię warsztatów z tworzenia filmów, scenariuszy i opowiadania własnych historii. Równolegle cały czas występował, grając między innymi we "Łzach słońca
" i serialu "Bracia i siostry
". Pojawił się nawet w filmie "Ted
" w niewielkiej roli gościnnej.
Do końca pozostał aktywny zawodowo. Ważnymi rolami z ostatnich lat jego kariery pozostają występy w "Hologramie dla króla
" czy "Szczęściarzu
" z Harrym Deanem Stantonem
. Ostatni film z jego udziałem, "W potrzasku
", miał premierę w zeszłym roku.