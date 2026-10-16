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Nie żyje Tomasz Fogiel. Aktor Teatru Muzycznego w Gdyni miał 73 lata

TVN24.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Tomasz+Fogiel.+Aktor+Teatru+Muzycznego+w+Gdyni+mia%C5%82+73+lata-169136
Nie żyje Tomasz Fogiel. Aktor Teatru Muzycznego w Gdyni miał 73 lata
źródło: Getty Images
autor: NurPhoto
Do sieci trafiła przykra informacja. W wieku 73 lat zmarł Tomasz Fogiel, aktor i solista Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Przez ponad cztery dekady występował na tamtejszej scenie, tworząc role w takich spektaklach jak "Skrzypek na dachu", "Jesus Christ Superstar", "Lalka" i "Chłopi". O śmierci artysty poinformował teatr, żegnając go we wpisie umieszczonym w mediach społecznościowych.

Zespół teatru pożegnał aktora



Urodzony 1 stycznia 1953 roku Fogiel był związany z gdyńską sceną od 1985 roku. W ciągu tych lat stał się ważną częścią zespołu nie tylko jako aktor, lecz także jako pedagog, który przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom artystów. Przedstawiciele teatru stwierdzili, że ból po stracie jest niewysłowiony. W pożegnaniu wspomnieli również o szczególnej relacji, jaką Fogiel nawiązywał ze studentami. Jak podkreślili, potrafił być wobec nich wymagający, ale jednocześnie otaczał ich ciepłem i troską, często przyjmując rolę niemal ojcowską.

Wśród najważniejszych ról Tomasza Fogla znalazł się Motel Kamzoil w słynnej inscenizacji "Skrzypka na dachu" w reżyserii Jerzego Gruzy. W "Jesus Christ Superstar" wcielał się w Heroda i Piotra, w "Lalce" grał doktora Szumana, a w "Chłopach" w inscenizacji Wojciecha Kościelniaka wystąpił jako Ślepiec. Występował też przed kamerą - m.in. w filmach "Wesela nie będzie" i "Sekret Enigmy", a także w serialu "Niewiarygodne przygody Marka Piegusa". W latach 1975-1980 pracował w Studio Opracowań Filmów w Łodzi, gdzie wykonał dubbing do 34 filmów i seriali. Współpracował m.in. także z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku oraz Teatrem Nowym w Łodzi. 

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