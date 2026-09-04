Nie żyje Tony Gatlif. Autor "Exils" miał 77 lat

Nie żyje Tony Gatlif – francuski reżyser, scenarzysta, kompozytor i aktor znany z takich filmów jak "Gadjo dilo", "Exils", "Transylwania" czy "Wolność". Miał 77 lat.
Kim był Tony Gatlif? Początki karieryTony Gatlif
urodził się 10 września 1948 roku w będącej po rządami Francji Algierii. Na początku lat 60. wyjechał do Francji. Zwrotem w jego życiu było spotkanie z aktorem Michelem Simonem
("Atalanta
", "Ludzie za mgłą
") – prywatnie jego idolem. Napisał on list rekomendacyjny, dzięki któremu Gatlif mógł rozpocząć studia aktorskie w Germain-en-Laye pod Paryżem.
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2004 rok. Romain Duris, Tony Gatlif i Lubna Azabal na festiwalu w Cannes Gatlif
zdobywał doświadczenie jako aktor, a stopniowo zaczął tworzyć własne filmy, dla których inspiracją były jego osobiste doświadczenia. Chętnie eksplorował w nich swoje romskie korzenie. Zadebiutował w 1975 roku filmem zatytułowanym "La tête en Ruines
".
Najważniejsze filmy Tony'ego Gatlifa
Do najbardziej znanych filmów Gatlifa
należą uhonorowany Srebrnym Lampartem w Locarno dramat obyczajowy "Gadjo dilo
" oraz nagrodzone w Cannes za najlepszą reżyserię "Exils
". Jego dzieła gościły na festiwalach na całym świecie: w Valladoid ("Książęta
"), Cannes ("Latcho Drom
", "Transylwania
", "Djam
", "Tom Medina
"), Wenecji ("Vengo
"), Locarno ("Wizje Europy
"), Montrealu ("Wolność
") czy Berlinie ("Oburzeni
"). Jego filmografię zamyka dramat muzyczny "Ange
", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.
Przypominamy wywiad, jakiego udzielił nam podczas festiwalu w Berlinie w 2012 roku, gdzie odbyła się premiera jego dokumentu "Oburzeni
":
Jako aktor Gatlif
wystąpił m.in. w reżyserowanych przez siebie "Corre, gitano
" i "Książętach
", a także kryminale "Agresja
" Gérarda Pirèsa
i komedii romantycznej "Twoje ręce na moich biodrach
" Chantal Lauby
. Po raz ostatni na ekranie pojawił się w zrealizowanej dla Prime Video komedii akcji "Marave
" duetu Nathanaël Guedj
i Adrien Piquet-Gauthier
.