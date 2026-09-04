Newsy Nie żyje Tony Gatlif. Autor "Exils" miał 77 lat
news

Nie żyje Tony Gatlif. Autor "Exils" miał 77 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Tony+Gatlif.+Autor+%22Exils%22+mia%C5%82+77+lat-168429
Nie żyje Tony Gatlif. Autor &quot;Exils&quot; miał 77 lat
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Nie żyje Tony Gatlif – francuski reżyser, scenarzysta, kompozytor i aktor znany z takich filmów jak "Gadjo dilo", "Exils", "Transylwania" czy "Wolność". Miał 77 lat.

Kim był Tony Gatlif? Początki kariery


Tony Gatlif urodził się 10 września 1948 roku w będącej po rządami Francji Algierii. Na początku lat 60. wyjechał do Francji. Zwrotem w jego życiu było spotkanie z aktorem Michelem Simonem ("Atalanta", "Ludzie za mgłą") – prywatnie jego idolem. Napisał on list rekomendacyjny, dzięki któremu Gatlif  mógł rozpocząć studia aktorskie w Germain-en-Laye pod Paryżem.

GettyImages-115819950.jpg Getty Images © Christian Alminana
2004 rok. Romain Duris, Tony Gatlif i Lubna Azabal na festiwalu w Cannes

Gatlif zdobywał doświadczenie jako aktor, a stopniowo zaczął tworzyć własne filmy, dla których inspiracją były jego osobiste doświadczenia. Chętnie eksplorował w nich swoje romskie korzenie. Zadebiutował w 1975 roku filmem zatytułowanym "La tête en Ruines".

Najważniejsze filmy Tony'ego Gatlifa


Do najbardziej znanych filmów Gatlifa należą uhonorowany Srebrnym Lampartem w Locarno dramat obyczajowy "Gadjo dilo" oraz nagrodzone w Cannes za najlepszą reżyserię "Exils". Jego dzieła gościły na  festiwalach na całym świecie: w Valladoid ("Książęta"), Cannes ("Latcho Drom", "Transylwania", "Djam", "Tom Medina"), Wenecji ("Vengo"), Locarno ("Wizje Europy"), Montrealu ("Wolność") czy Berlinie ("Oburzeni"). Jego filmografię zamyka dramat muzyczny "Ange", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes.

Przypominamy wywiad, jakiego udzielił nam podczas festiwalu w Berlinie w 2012 roku, gdzie odbyła się premiera jego dokumentu "Oburzeni":



Jako aktor Gatlif wystąpił m.in. w reżyserowanych przez siebie "Corre, gitano" i "Książętach", a także kryminale "Agresja" Gérarda Pirèsa i komedii romantycznej "Twoje ręce na moich biodrach" Chantal Lauby. Po raz ostatni na ekranie pojawił się w zrealizowanej dla Prime Video komedii akcji "Marave" duetu Nathanaël Guedj i Adrien Piquet-Gauthier.

Powiązane artykuły Tony Gatlif

Najnowsze Newsy

Filmy

Rusza przedsprzedaż biletów na film "Lalka"

51. FPFF: Filmy z Gdyni i Rozmowy o mieście

Filmy

Powstaje remake koreańskiego "I'm a Killer". Glen Powell produkuje

1 komentarz
Seriale

Disney kręci spin-off "Percy’ego Jacksona". Tym razem w Egipcie

1 komentarz
Filmy

Marcin Dorociński v. Ryan Reynolds! Recenzujemy "Katastrofę w duecie"

QRY z nowym hitem promującym film "100 DNI: Misja Zeus"

Filmy

Paul Thomas Anderson ma już nowy projekt?