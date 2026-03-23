Newsy Filmy Inne Nie żyje Valerie Perrine. Aktorka znana z filmów "Superman" i "Lenny" miała 82 lata
Filmy / Inne

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Valerie+Perrine.+Aktorka+znana+film%C3%B3w+%22Superman%22+i+%22Lenny%22+mia%C5%82a+82+lata-165752
źródło: Getty Images
autor: Bettmann
Amerykańska aktorka Valerie Perrine nie żyje. Informację przekazał jej przyjaciel, reżyser Stacey Souther. Aktorka od wielu lat zmagała się z chorobą Parkinsona.

Odważna aktorka, która łamała obyczajowe tabu



Valerie Perrine urodziła się 3 września 1943 roku w Teksasie. Początkowo nie planowało aktorskiej kariery. Była modelką i tancerką rewiową w Las Vegas.

Na początku lat 70. przeniosła się do Los Angeles. Podczas przyjęcia zwrócił na nią uwagę agent. Tak dostała rolę aktoreczki porno Montany Wildhack w słynnym filmie "Rzeźnia nr 5". Perrine w zaskakujący sposób wykorzystała swoje pięć minut sławy: pozowała nago do "Playboya" i została pierwszą kobietą, która w telewizji ogólnokrajowej pokazała pierś.

03.jpg Getty Images © WWD

Aktorka na festiwalu w Cannes 1975

Nie przeszkodziło to jej w najmniejszym stopniu w rozwijaniu aktorskiej kariery. Dwa lata po występnie "Rzeźnia nr 5" odniosła swój największy sukces, grając striptizerkę Honey w filmie Boba Fosse'a "Lenny". Kreacja ta przyniosła jej nagrodę na festiwalu w Cannes, statuetkę BAFTA oraz nominację do Oscara.

W 1978 roku pojawiła się w komiksowym widowisku "Superman". Zagrała w nim Eve Teschmacher, pomocnice Lexa Luthora. Aktorka powróciła jako Eve cztery lata później w drugim "Supermanie". W 1979 roku zagrała u boku Roberta Redforda i Jane Fondy w filmie "Elektryczny jeździec".

Lata 80. nie były już dla niej tak udane. Jej kariera zaczęła się chwiać po tym, jak dostała nominację do Złotych Malin Za rolę w "Can't Stop the Music". Czasami jednak zdarzało jej się jeszcze zdobyć rolę w ciekawym projekcie. w 1986 roku zagrała w "Na granicy", a w 2000 roku w filmie "Czego pragną kobiety".

Zwiastun filmu "Superman"




Najnowsze Newsy

Filmy

"Zabójcze ciało 2" powstaje. Megan Fox i Amanda Seyfried w obsadzie

7 komentarzy
Filmy

Wiosna w Polsat Box Go. Co warto obejrzeć?

VOD Seriale

Ciąg dalszy "Yellowstone". Pierwszy teaser serialu "Dutton Ranch"

7 komentarzy
Filmy Wideo

Aktorska "Vaiana". Pełen zwiastun, a w nim Dwayne Johnson jako Maui

35 komentarzy

Nie żyje Carrie Anne Fleming. Gwiazda "iZombie" miała 51 lat

7 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Indie pokonały Amazon!

5 komentarzy
Inne Filmy

Barry Keoghan o hejcie dotyczącym jego wyglądu. "Zamykam się w sobie"

104 komentarze