Nie żyje Valerie Perrine. Aktorka znana z filmów "Superman" i "Lenny" miała 82 lata

Amerykańska aktorka Valerie Perrine nie żyje. Informację przekazał jej przyjaciel, reżyser Stacey Souther. Aktorka od wielu lat zmagała się z chorobą Parkinsona.
Odważna aktorka, która łamała obyczajowe tabu Valerie Perrine
urodziła się 3 września 1943 roku w Teksasie. Początkowo nie planowało aktorskiej kariery. Była modelką i tancerką rewiową w Las Vegas.
Na początku lat 70. przeniosła się do Los Angeles. Podczas przyjęcia zwrócił na nią uwagę agent. Tak dostała rolę aktoreczki porno Montany Wildhack w słynnym filmie "Rzeźnia nr 5"
. Perrine
w zaskakujący sposób wykorzystała swoje pięć minut sławy: pozowała nago do "Playboya" i została pierwszą kobietą, która w telewizji ogólnokrajowej pokazała pierś.
Aktorka na festiwalu w Cannes 1975
Nie przeszkodziło to jej w najmniejszym stopniu w rozwijaniu aktorskiej kariery. Dwa lata po występnie "Rzeźnia nr 5
" odniosła swój największy sukces, grając striptizerkę Honey w filmie Boba Fosse'a "Lenny"
. Kreacja ta przyniosła jej nagrodę na festiwalu w Cannes, statuetkę BAFTA oraz nominację do Oscara.
W 1978 roku pojawiła się w komiksowym widowisku "Superman"
. Zagrała w nim Eve Teschmacher
, pomocnice Lexa Luthora. Aktorka powróciła jako Eve cztery lata później w drugim "Supermanie"
. W 1979 roku zagrała u boku Roberta Redforda
i Jane Fondy
w filmie "Elektryczny jeździec
".
Lata 80. nie były już dla niej tak udane. Jej kariera zaczęła się chwiać po tym, jak dostała nominację do Złotych Malin Za rolę w "Can't Stop the Music"
. Czasami jednak zdarzało jej się jeszcze zdobyć rolę w ciekawym projekcie. w 1986 roku zagrała w "Na granicy"
, a w 2000 roku w filmie "Czego pragną kobiety".
Zwiastun filmu "Superman"