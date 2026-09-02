Nie żyje Victor Miller. Twórca "Piątku trzynastego" miał 86 lat

W wieku 86 lat zmarł Victor Miller – amerykański scenarzysta najlepiej znany jako twórca horroru "Piątek trzynastego". Choć nie był zaangażowany w produkcję kolejnych odsłon cyklu, zostanie zapamiętany jako twórca postaci Jasona Voorheesa, jego matki Pameli i Alice Hardy. Smutna informację przekazał mediom jego syn Ian. Wczoraj mój ojciec wyruszył w swoją ostatnią drogę. Ujmował wszystkich swoją inteligencją i poczuciem humoru. Jego miłość do fotografii, muzyki i opowiadania była inspiracją dla mnie i wielu innych osób
– napisał w cytowanym przez Deadline poście na Instagramie. Poinformował też, że uroczystość pożegnalna odbędzie się w listopadzie – w piątek trzynastego.
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Kim był Victor Miller? Początki karieryVictor Miller
urodził się 14 maja 1940 roku. Uczył się w Milton Academy i na Yale, gdzie, jak wspominał, brał udział w każdym kursie kreatywnego pisania, na jaki mógł się zapisać. W 1962 roku rozpoczął pracę w telewizji. Jako scenarzysta zadebiutował w 1977 roku – napisaną wspólnie z Antonio Recoderem i Rodneyem Sheldonem
adaptacją powieści Scotta O'Della
"The Black Pearl
" (reż. Saul Swimmer
). Wkrótce potem nawiązał współpracę ze Seanem S. Cunninghamem
. Zanim zrealizowali "Piątek trzynastego
", współpracowali przy komedii sportowej "Here Come the Tigers
" i filmie familijnym "Manny's Orphans
".
Najważniejsze filmy Victora MilleraVictor Miller
zostanie zapamiętany przede wszystkim jako twórca oryginalnego "Piątku trzynastego
". Produkcja z 1980 roku, ciesząca się dziś statusem kultowego slashera, dała początek serii sequeli. Przypominamy zwiastun:
W filmografii Millera
znajdziemy też takie filmy jak wyreżyserowany przez Cunninghama kryminał / horror "Obcy obserwuje" (będący adaptacją powieści Mary Higgins Clark
) czy "Papier, kamień, nożyce
" (reż. Tom Holland
). Pracował też przy telenowelach "Tylko jedno życie
", "Inny świat
", "The Guiding Light
" czy "Wszystkie moje dzieci
". W przyszłym miesiącu na ekrany trafi zainspirowany jego "Piątkiem trzynastego
" serial "Crystal Lake
".