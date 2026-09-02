Newsy Nie żyje Victor Miller. Twórca "Piątku trzynastego" miał 86 lat
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Nie żyje Victor Miller. Twórca "Piątku trzynastego" miał 86 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Victor+Miller.+Scenarzysta+%22Pi%C4%85tku+trzynastego%22+i+postaci+Jasona+Voorheesa+mia%C5%82+86+lat-168358
Nie żyje Victor Miller. Twórca &quot;Piątku trzynastego&quot; miał 86 lat
źródło: materialy promocyjne
W wieku 86 lat zmarł Victor Miller – amerykański scenarzysta najlepiej znany jako twórca horroru "Piątek trzynastego". Choć nie był zaangażowany w produkcję kolejnych odsłon cyklu, zostanie zapamiętany jako twórca postaci Jasona Voorheesa, jego matki Pameli i Alice Hardy. Smutna informację przekazał mediom jego syn Ian.

Wczoraj mój ojciec wyruszył w swoją ostatnią drogę. Ujmował wszystkich swoją inteligencją i poczuciem humoru. Jego miłość do fotografii, muzyki i opowiadania była inspiracją dla mnie i wielu innych osób – napisał w cytowanym przez Deadline poście na Instagramie. Poinformował też, że uroczystość pożegnalna odbędzie się w listopadzie – w piątek trzynastego. 

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej: 



Kim był Victor Miller? Początki kariery


Victor Miller urodził się 14 maja 1940 roku. Uczył się w Milton Academy i na Yale, gdzie, jak wspominał, brał udział w każdym kursie kreatywnego pisania, na jaki mógł się zapisać. W 1962 roku rozpoczął pracę w telewizji. Jako scenarzysta zadebiutował w 1977 roku – napisaną wspólnie z Antonio Recoderem i Rodneyem Sheldonem adaptacją powieści Scotta O'Della "The Black Pearl" (reż. Saul Swimmer). Wkrótce potem nawiązał współpracę ze Seanem S. Cunninghamem. Zanim zrealizowali "Piątek trzynastego", współpracowali przy komedii sportowej "Here Come the Tigers" i filmie familijnym "Manny's Orphans". 

Najważniejsze filmy Victora Millera


Victor Miller zostanie zapamiętany przede wszystkim jako twórca oryginalnego "Piątku trzynastego". Produkcja z 1980 roku, ciesząca się dziś statusem kultowego slashera, dała początek serii sequeli. Przypominamy zwiastun: 



W filmografii Millera znajdziemy też takie filmy jak wyreżyserowany przez Cunninghama kryminał / horror "Obcy obserwuje" (będący adaptacją powieści Mary Higgins Clark) czy "Papier, kamień, nożyce" (reż. Tom Holland). Pracował też przy telenowelach "Tylko jedno życie", "Inny świat", "The Guiding Light" czy "Wszystkie moje dzieci". W przyszłym miesiącu na ekrany trafi zainspirowany jego "Piątkiem trzynastego" serial "Crystal Lake". 

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