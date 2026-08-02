Nie żyje Vincent Pastore. Big Pussy z "Rodziny Soprano" miał 80 lat

Smutna wiadomość dotarła do nas z Nowego Jorku. W wieku 80 lat zmarł aktor Vincent Pastore. Fani na całym świecie znali go jak Salvatore'a "Big Pussy" Bonpensiero, bohatera serialu "Rodzina Soprano". Jego ciało zostało znalezione 1 sierpnia w jego mieszkaniu w Bronksie. Dokłada przyczyna śmierci nie jest znana, jednak z doniesień wynika, że zmarł z przyczyn naturalnych.
Vincent Pastore. Specjalista od filmowych włoskich gangsterów
Vincent Pastore urodził się w Nowym Jorku 14 lipca 1946 roku. Pochodził z rodziny włoskich imigrantów. Bardzo długo wydawało się, że nie jest mu pisana kariera aktorska.
Po ukończeniu liceum zaciągnął się do marynarki wojennej. Brał udział w wojnie w Wietnamie. Po powrocie skończył wydział aktorski na nowojorskiej uczelni Pace University. Wykształcenie nie pomogło mu w przebiciu się w branży. Koniec z końcem wiązał podejmując się różnych prac. Jedna z nich - szofera - przyniosła mu wielkie szczęście. Był bowiem kierowcą braci aktorów Matta i Kevina Dillonów. Nawiązana z nimi więź opłaciła się. To dzięki Kevinowi Dillonowi otrzymał szansę, która sprawiła, że został profesjonalnym aktorem.
Jednak prawdziwej sławy zasmakował trzy lata później, w 1999 roku. Vincent Pastore znalazł się w obsadzie przełomowego serialu telewizyjnego "Rodzina Soprano". Zagrał w nim postać (oczywiście) gangstera o ksywie Big Pussy. Był to przyjaciel i powiernik głównego bohatera, Tony'ego Soprano, który stał się informatorem FBI.
Pastore nie był obecny w serialu "Rodzina Soprano" zbyt długo, jednak jego postać okazała się na tyle wyrazista, że fani pamiętają ją do dziś. W kolejnych latach kontynuował grę w filmach i serialach, choć żadna rola nie przyniosła mu równie dużego rozgłosu. Chętnie występował również w programach typu reality.
Pastore był również podcasterem. Zaś w 2019 roku zaczął produkować własny, ekologiczny sos pomidorowy pod nazwą Vincent Pastore's Italian Sauce.
Vincent Pastore jako Big Pussy w serialu "Rodzina Soprano"