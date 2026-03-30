Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata

Nie żyje Wiesław Myśliwski. Polski pisarz, autor takich powieści jak "Kamień na kamieniu" czy "Widnokrąg" był dwukrotnie uhonorowany nagrodą "Nike". O jego śmierci poinformował "Tygodnik Powszechny". Odszedł w wieku 94 lat.
Kim był Wiesław Myśliwski? Wiesław Myśliwski
urodził się 25 marca 1932 roku. Po wojnie uczył się w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Sandomierzu, a w 1951 roku zdał maturę. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia ukończył w 1956 roku. W latach 1955–1976 pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie. Zaczynał jako redaktor, w końcu został zastepcą redaktora naczelnego. Był tez redaktorem naczelnym kwartalnika "Regiony" i dwutygodnika "Sycyna".
Jego debiutancką powieścią był wydany w 1967 roku "Nagi sad". Napisał też "Kamień na kamieniu"
(1984), "Widnokrąg"
(1996), "Traktat o łuskaniu fasoli"
(2006), "Ostatnie rozdanie"
(2013) i "Ucho igielne"
(2018). Dwukrotnie wyróżniono go nagrodą "Nike"
– za "Widnokrąg" (w 1997 roku) i za "Traktat o łuskaniu fasoli" (w 2007 roku). Został też uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Akademię Świętokrzyską, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Jagielloński.
Powieści Myśliwskiego
były także tłumaczone na wiele języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, hebrajski, holenderski, rosyjski, rumuński, włoski, węgierski, czeski, słowacki, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, ukraiński i gruziński.
Wiesław Myśliwski – ekranizacje
Twórczość Wiesława Myśliwskiego
była wielokrotnie ekranizowana. Na podstawie jego utworów nakręcono m.in. filmy "Klucznik
" (1979) Wojciecha Marczewskiego
, "Pałac
" (1980) Tadeusza Junaka
oraz "Droga
" (1980) i "Kamień na kamieniu
" (1995) Ryszarda Bera
. Myśliwski
pracował jako scenarzysta przy filmach "Przez dziewięć mostów
" (1971) i "Kamień na kamieniu
" (1995) oraz miniserialu "Popielec
".