Newsy Filmy Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata
Filmy

TVN 24 / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+Wies%C5%82aw+My%C5%9Bliwski.+Wybitny+pisarz+mia%C5%82+94+lata-165860
źródło: East News
autor: Piotr Molecki/East News
Nie żyje Wiesław Myśliwski. Polski pisarz, autor takich powieści jak "Kamień na kamieniu" czy "Widnokrąg" był dwukrotnie uhonorowany nagrodą "Nike". O jego śmierci poinformował "Tygodnik Powszechny". Odszedł w wieku 94 lat.
   

Kim był Wiesław Myśliwski?




Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932 roku. Po wojnie uczył się w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Sandomierzu, a w 1951 roku zdał maturę. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia ukończył w 1956 roku. W latach 1955–1976 pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie. Zaczynał jako redaktor, w końcu został zastepcą redaktora naczelnego. Był tez redaktorem naczelnym kwartalnika "Regiony" i dwutygodnika "Sycyna".
     
Jego debiutancką powieścią był wydany w 1967 roku "Nagi sad". Napisał też "Kamień na kamieniu" (1984), "Widnokrąg" (1996), "Traktat o łuskaniu fasoli" (2006), "Ostatnie rozdanie" (2013) i "Ucho igielne" (2018). Dwukrotnie wyróżniono go nagrodą "Nike" – za "Widnokrąg" (w 1997 roku) i za "Traktat o łuskaniu fasoli" (w 2007 roku). Został też uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Akademię Świętokrzyską, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Jagielloński.

Powieści Myśliwskiego były także tłumaczone na wiele języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, hebrajski, holenderski, rosyjski, rumuński, włoski, węgierski, czeski, słowacki, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, ukraiński i gruziński.

Wiesław Myśliwski – ekranizacje



Twórczość Wiesława Myśliwskiego była wielokrotnie ekranizowana. Na podstawie jego utworów nakręcono m.in. filmy "Klucznik" (1979) Wojciecha Marczewskiego, "Pałac" (1980) Tadeusza Junaka oraz "Droga" (1980) i "Kamień na kamieniu" (1995) Ryszarda Bera. Myśliwski pracował jako scenarzysta przy filmach "Przez dziewięć mostów" (1971) i "Kamień na kamieniu" (1995) oraz miniserialu "Popielec".

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: Wszyscy pędzą zobaczyć "Projekt Hail Mary"

Filmy

Nie żyje Mary Beth Hurt. Grała m.in. we "Wnętrzach" i filmach Paula Schradera

1 komentarz
VOD Seriale

"Tomb Raider". Prace na planie serialu przerwane

15 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Projekt Hail Mary" największym hitem roku

26 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Piratów z Karaibów" u kultowego japońskiego reżysera

5 komentarzy
Filmy

"Projekt Hail Mary" jest za długi? Nie widzieliście pierwszej wersji

39 komentarzy
Filmy

"Pszczelarz" po raz pierwszy w TV! Gdzie obejrzeć?

10 komentarzy