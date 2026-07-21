Zmarł William Wisher Jr., współtwórca scenariuszy do "Terminatora" i "Terminatora 2". Miał 71 lat

Nie żyje William H. Wisher Jr., scenarzysta i producent, który współtworzył scenariusze do "Terminatora" (1984) oraz "Terminatora 2: Dnia sądu" (1991). Miał 71 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina, podając, że zmarł spokojnie w swoim domu.
Scenariusze Williama Wishera Jr.
W opublikowanym oświadczeniu bliscy podkreślili, że Wisher
wierzył w siłę opowiadania historii, które potrafią łączyć kolejne pokolenia. Zapamiętają go przede wszystkim jako człowieka pełnego życzliwości, poczucia humoru i wyobraźni oraz oddanego rodzinie i przyjaciołom. William Wisher Jr
. należał do najbliższych współpracowników Jamesa Camerona
na początku jego kariery. Wspólnie napisali scenariusz do "Terminatora
", który zrewolucjonizował kino science fiction i akcji, a kilka lat później ponownie połączyli siły przy "Terminatorze 2: Dniu sądu
", uznawanym za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. W obu filmach zaliczył też cameo (to z drugiej części pochodzi zdjęcie będące ilustracją tego tekstu). Wisher
pracował również przy scenariuszach takich filmów jak "Sędzia Dredd
" (1995), "Trzynasty wojownik
" (1999), "Egzorcysta: Początek
" (2004), "Dominium. Egzorcysta: Prequel
" (2005), "Szklana pułapka 4.0
" (2007) oraz "I.T.
" (2016).
Pozostawił żonę Deborah Lynn Wisher, rodzeństwo oraz liczną rodzinę i przyjaciół.
"Terminator" - zwiastun