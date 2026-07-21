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Zmarł William Wisher Jr., współtwórca scenariuszy do "Terminatora" i "Terminatora 2". Miał 71 lat

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https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+William+Wisher+Jr.+Wsp%C3%B3%C5%82tworzy%C5%82+scenariusza+do+%22Terminatora%22%2C+%22S%C4%99dziego+Dredda%22%2C+%22Trzynastego+wojownika%22-167651
Zmarł William Wisher Jr., współtwórca scenariuszy do &quot;Terminatora&quot; i &quot;Terminatora 2&quot;. Miał 71 lat
Nie żyje William H. Wisher Jr., scenarzysta i producent, który współtworzył scenariusze do "Terminatora" (1984) oraz "Terminatora 2: Dnia sądu" (1991). Miał 71 lat. Informację o jego śmierci przekazała rodzina, podając, że zmarł spokojnie w swoim domu.

Scenariusze Williama Wishera Jr.



W opublikowanym oświadczeniu bliscy podkreślili, że Wisher wierzył w siłę opowiadania historii, które potrafią łączyć kolejne pokolenia. Zapamiętają go przede wszystkim jako człowieka pełnego życzliwości, poczucia humoru i wyobraźni oraz oddanego rodzinie i przyjaciołom.

William Wisher Jr. należał do najbliższych współpracowników Jamesa Camerona na początku jego kariery. Wspólnie napisali scenariusz do "Terminatora", który zrewolucjonizował kino science fiction i akcji, a kilka lat później ponownie połączyli siły przy "Terminatorze 2: Dniu sądu", uznawanym za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. W obu filmach zaliczył też cameo (to z drugiej części pochodzi zdjęcie będące ilustracją tego tekstu).




Wisher pracował również przy scenariuszach takich filmów jak "Sędzia Dredd" (1995), "Trzynasty wojownik" (1999), "Egzorcysta: Początek" (2004), "Dominium. Egzorcysta: Prequel" (2005), "Szklana pułapka 4.0" (2007) oraz "I.T." (2016).

Pozostawił żonę Deborah Lynn Wisher, rodzeństwo oraz liczną rodzinę i przyjaciół.

"Terminator" - zwiastun



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