Nie żyje aktor Stew McLean. Policja podejrzewa zabójstwo

Nie żyje kanadyjski aktor Stew McLean. Jego ciało zostało odnalezione przez Kanadyjską Królewską Policję Konną. Aktor zaginął i był poszukiwany. Teraz wszczęte zostanie śledztwo w sprawie potencjalnego zabójstwa. McLean miał 45 lat.
Kim był Stew McLean?
Agencja talentów Lucas Talent z Vancouver, która reprezentowała aktora, pożegnała Stewa McLeana
w poście na Facebooku: Z wielkim smutkiem żegnamy naszego ukochanego klienta, Stewa McLeana. Zawsze przyjemnie się z nim pracowało. Był oddany, profesjonalny, gotowy do pracy i niezwykle zabawny! Wielu reżyserów castingu odezwało się do nas, by złożyć kondolencje rodzinie Stewa i naszej agencji. Każda z takich wiadomości mówi to samo: był wspaniałym człowiekiem i będziemy za nim głęboko tęsknić. Stew McLean był aktorem drugoplanowym i epizodycznym.
Wystąpił m.in. w takich serialach jak "Morderstwo w małym mieście
", "Uśmiechnięta buźka: Seryjny morderca
", "Virgin River
", "Beyond
", "Nie z tego świata
" i "Arrow
". Grał też w filmach "Córka wilka
", "Signed, Sealed, Delivered: One in a Million
" i "The Killer Inside: The Ruth Finley Story
". Zaginięcie McLeana zostało zgłoszone 18 maja, aktor był po raz ostatni widziany żywy 15 maja w swoim domu w Lions Bay
. Kanadyjska Królewska Policja Konna wszczęła śledztwo i w toku dochodzenia odkryła dowody sugerujące, że pan Mclean padł ofiarą zabójstwa
, czytamy w oświadczeniu prasowym policji.
"Uśmiechnięta buźka: Seryjny morderca" – zwiastun