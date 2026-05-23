Newsy Filmy Inne Nie żyje aktor Stew McLean. Policja podejrzewa zabójstwo
Filmy / Inne

Nie żyje aktor Stew McLean. Policja podejrzewa zabójstwo

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+%C5%BCyje+aktor+Stew+McLean.+Policja+wszczyna+%C5%9Bledztwo+w+sprawie+zab%C3%B3jstwa-166766
Nie żyje aktor Stew McLean. Policja podejrzewa zabójstwo
źródło: Materiały prasowe
Nie żyje kanadyjski aktor Stew McLean. Jego ciało zostało odnalezione przez Kanadyjską Królewską Policję Konną. Aktor zaginął i był poszukiwany. Teraz wszczęte zostanie śledztwo w sprawie potencjalnego zabójstwa. McLean miał 45 lat.
  

Kim był Stew McLean?




Agencja talentów Lucas Talent z Vancouver, która reprezentowała aktora, pożegnała Stewa McLeana w poście na Facebooku: Z wielkim smutkiem żegnamy naszego ukochanego klienta, Stewa McLeana. Zawsze przyjemnie się z nim pracowało. Był oddany, profesjonalny, gotowy do pracy i niezwykle zabawny! Wielu reżyserów castingu odezwało się do nas, by złożyć kondolencje rodzinie Stewa i naszej agencji. Każda z takich wiadomości mówi to samo: był wspaniałym człowiekiem i będziemy za nim głęboko tęsknić.

Stew McLean był aktorem drugoplanowym i epizodycznym. Wystąpił m.in. w takich serialach jak "Morderstwo w małym mieście", "Uśmiechnięta buźka: Seryjny morderca", "Virgin River", "Beyond", "Nie z tego świata" i "Arrow". Grał też w filmach "Córka wilka", "Signed, Sealed, Delivered: One in a Million" i "The Killer Inside: The Ruth Finley Story".

Zaginięcie McLeana zostało zgłoszone 18 maja, aktor był po raz ostatni widziany żywy 15 maja w swoim domu w Lions Bay. Kanadyjska Królewska Policja Konna wszczęła śledztwo i w toku dochodzenia odkryła dowody sugerujące, że pan Mclean padł ofiarą zabójstwa, czytamy w oświadczeniu prasowym policji.

"Uśmiechnięta buźka: Seryjny morderca" – zwiastun


Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Największe zaskoczenie festiwalu? Recenzujemy

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: "Everytime" triumfuje w sekcji Un Certain Regard

1 komentarz
Filmy

Julia Roberts gwiazdą nowego filmu

1 komentarz
Seriale

Sequel "Peaky Blinders". Wiemy, kogo gra gwiazda Charlie Heaton

3 komentarze
Seriale

"Morituri te salutant". Nowy "Spartakus" skasowany po jednym sezonie

17 komentarzy
Filmy

Impreza z Charli XCX w Warszawie! "Erupcja" już w kinach

Seriale Rankingi Filmy

"Gwiezdne wojny": Jak oglądać aktorskie filmy i seriale? Pełna lista tytułów

12 komentarzy