Nie żyje kostiumograf Albert Wolsky ("Grease", "Cały ten zgiełk", "Wybór Zofii"). Miał 95 lat

Nie żyje Albert Wolsky – kostiumograf nagrodzony Oscarami za pracę przy filmach "Cały ten zgiełk" (reż. Bob Fosse) i "Bugsy" (reż. Barry Levinson). Stworzył także kostiumy do takich filmów jak "Grease" (reż. Randal Kleiser), "Manhattan" (reż. Woody Allen), "Wybór Zofii" i "Raport Pelikana" (reż. Alan J. Pakula), "Birdman" (reż. Alejandro González Iñárritu) czy "Ad Astra" (reż. James Gray). Chętnie współpracował też z reżyserem Paulem Mazurskym ("Niezamężna kobieta", "Moskwa nad rzeką Hudson", "Dyktator z Paradoru"). Miał 95 lat. Smutną informację przekazała mediom jego siostrzenica Marisa Wolsky. Getty Images © ABC Photo Archives
1980 rok. Laureat Oscara Albert Wolsky w towarzystwie Kristy McNichol i Roberta Haysa
Kim był Albert Wolsky? Początki karieryAlbert Wolsky
urodził się 24 listopada 1930 roku w Paryżu. W czasie drugiej wojny światowej jego rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Po ukończeniu studiów na City College of New York zaciągnął się do armii. Służbę odbył w Japonii. Po jej zakończeniu pracował w prowadzonym przez ojca biurze podróży, porzucił je jednak dla posady asystenta projektantki mody i kostiumografki Helene Pons. Karierę w branży filmowej zaczął od wyreżyserowanych przez Teda Kotcheffa
filmów telewizyjnych ("The Desperate Hours
", "Of Mice and Men
"). Na wielkim ekranie jego projekty po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w wyreżyserowanym przez Roberta Ellisa Millera
dramacie "Serce to samotny myśliwy
".
Skąd znamy Alberta Wolsky'ego?
Najbardziej ikonicznym kostiumem stworzonym przez Wolsky'ego
są bez wątpienia obcisłe czarne spodnie i skórzana kurtka, które Olivia Newton-John
nosiła w "Grease
". Przypominamy zwiastun: Wolsky
odebrał statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej dwukrotnie – za "Cały ten zgiełk
" Boba Fosse'a
i "Bugsy'ego
" Barry'ego Levinsona
. Nominacje przyniosły mu też filmy "Wybór Zofii
" (rez. Alan J. Pakula
), "Podróż Natty Gann
" (reż. Jeremy Kagan
), "Zabaweczki
" (reż. Barry Levinson
), "Across the Universe
" (rez. Julie Taymor
) i "Droga do szczęścia
" (reż. Sam Mendes
, z którym kilka lat wcześniej spotkał się na planie "Drogi do zatracenia
"). Chętnie współpracował z Paulem Mazurskym
. Zrealizowali wspólnie jedenaście filmów, m.in. "Następny przystanek Greenwich Village
", "Moskwa nad rzeką Hudson
", "Włóczęga z Beverly Hills
", "Dyktator z Paradoru
", "Sceny z mallu
" czy "Ogóras
".
W bogatym dorobku Wolsky'ego
znajdziemy też filmy takich twórców jak Karel Reisz
("Gracz
"), Herbert Ross
("Punkt zwrotny
"), Woody Allen
("Manhattan
"), Ivan Reitman
("Junior
"), Garry Marshall
("Uciekająca panna młoda
"), Wayne Wang
("Pokojówka na Manhattanie
"), Alejandro González Iñárritu
("Birdman
") czy James Gray
("Ad Astra
"). Jego filmografię zamyka "Amsterdam
" Davida O. Russella
.