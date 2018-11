Nie żyje legendarny scenarzysta William Goldman

Getty Images © Joe Kohen



Zmarł legendarny amerykański scenarzysta, William Goldman . Miał 87 lat.Zanim Goldman rozpoczął swoją scenariopisarską karierę, był redaktorem, script doctorem oraz pisarzem. Do kina trafił w 1963 roku dzięki filmowi. Dwa lata później pojawiła się- jego pierwszy w pełni autorski projekt.Od tamtej pory, przez blisko pięć dekad, pozostawał jednym z czołowych hollywoodzkich autorów. Miał na koncie takie filmy jak",oraz. Za dwa ostatnie scenariusze uhonorowano go statuetkami Oscara.Pozostał czynny zawodowo do samego końca. Jego ostatnim filmem okazał się Jasonem Stathamem z 2015 roku. Goldman odszedł wczorajszego wieczoru w swoim domu na Manhattanie. Otoczony był przez rodzinę i bliskich przyjaciół.