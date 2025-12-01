Newsy Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Chłopiec miał 11 lat
Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Chłopiec miał 11 lat

Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Chłopiec miał 11 lat
Środowisko filmowe żegna Nikodema Mareckiego – zaledwie 11-letniego aktora, który pojawił się m.in. w "Białej odwadze", "Zołzie" oraz serialu "Szpital św. Anny". 

Informację o jego śmierci potwierdziła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, do której chłopiec uczęszczał. 

Małgorzata Kożuchowska z Nikodemem Mareckim

Marcin Koszałka żegna Nikodem Mareckiego



Reżyser filmu "Biała odwaga", Marcin Koszałka, zareagował na tę smutną informację, publikując pożegnalny wpis, w którym podał okoliczności tragicznego wypadku.

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w "Białej odwadze" brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… Do zobaczenia – napisał. 

