Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Chłopiec miał 11 lat

Środowisko filmowe żegna Nikodema Mareckiego – zaledwie 11-letniego aktora, który pojawił się m.in. w "Białej odwadze", "Zołzie" oraz serialu "Szpital św. Anny".
Informację o jego śmierci potwierdziła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, do której chłopiec uczęszczał.
Reżyser filmu "Biała odwaga
", Marcin Koszałka
, zareagował na tę smutną informację, publikując pożegnalny wpis, w którym podał okoliczności tragicznego wypadku. Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w "Białej odwadze" brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… Do zobaczenia
– napisał.