Nie żyje scenograf Dean Tavoularis, wieloletni współpracownik Francisa Forda Coppoli
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Foc Kan
Do sieci trafiła informacja, że zmarł Dean Tavoularis - scenograf i laureat Oscara, wieloletni współpracownik Francisa Forda Coppoli. Miał 93 lata. Artysta odszedł w środę w paryskim szpitalu z przyczyn naturalnych.

Dokonania Deana Tavoularisa



Tavoularis zapisał się w historii kina jako wybitny twórca scenografii. Największe uznanie przyniosła mu praca przy filmie "Ojciec chrzestny II", za którą zdobył Oscara. Był także nominowany za scenografię do "Czasu apokalipsy", "Ojca chrzestnego III" oraz "Tuckera - konstruktora marzeń", a także za "Skok na Brinka" w reżyserii Williama Friedkina.

Jego współpraca z Coppolą objęła aż 13 filmów, w tym wszystkie części "Ojca chrzestnego", "Rozmowę" czy "Ten od serca". Reżyser wspominał go jako wielkiego artystę i przyjaciela, podkreślając, jak ogromny wpływ miał na jego twórczość.




Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć Tavoularisa było odtworzenie nowojorskiej dzielnicy Little Italy z 1918 roku na potrzeby "Ojca chrzestnego II". Z kolei przy "Czasie apokalipsy" stworzył dżunglę inspirowaną świątynią Angkor Wat - produkcja, która miała trwać kilka miesięcy, rozciągnęła się do dwóch lat zdjęć.

Karierę zaczynał w animacji, pracując dla Walta Disneya przy takich produkcjach jak "Zakochany kundel". Później współtworzył m.in. "Bonnie i Clyde’a", "Zabriskie Point" czy "Dziewiąte wrota".

W 2007 roku został uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez Art Directors Guild. 

