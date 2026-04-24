Nie żyje scenograf Dean Tavoularis, wieloletni współpracownik Francisa Forda Coppoli

Do sieci trafiła informacja, że zmarł Dean Tavoularis - scenograf i laureat Oscara, wieloletni współpracownik Francisa Forda Coppoli. Miał 93 lata. Artysta odszedł w środę w paryskim szpitalu z przyczyn naturalnych.
Dokonania Deana Tavoularisa
zapisał się w historii kina jako wybitny twórca scenografii. Największe uznanie przyniosła mu praca przy filmie "Ojciec chrzestny II
", za którą zdobył Oscara
. Był także nominowany za scenografię do "Czasu apokalipsy
", "Ojca chrzestnego III
" oraz "Tuckera - konstruktora marzeń
", a także za "Skok na Brinka
" w reżyserii Williama Friedkina
.
Jego współpraca z Coppolą
objęła aż 13 filmów, w tym wszystkie części "Ojca chrzestnego
", "Rozmowę
" czy "Ten od serca
". Reżyser wspominał go jako wielkiego artystę i przyjaciela, podkreślając, jak ogromny wpływ miał na jego twórczość.
Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć Tavoularisa
było odtworzenie nowojorskiej dzielnicy Little Italy z 1918 roku na potrzeby "Ojca chrzestnego II
". Z kolei przy "Czasie apokalipsy
" stworzył dżunglę inspirowaną świątynią Angkor Wat - produkcja, która miała trwać kilka miesięcy, rozciągnęła się do dwóch lat zdjęć.
Karierę zaczynał w animacji, pracując dla Walta Disneya przy takich produkcjach jak "Zakochany kundel
". Później współtworzył m.in. "Bonnie i Clyde’a
", "Zabriskie Point
" czy "Dziewiąte wrota
".
W 2007 roku został uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez Art Directors Guild.
