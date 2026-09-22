Nie żyje Elliot Graham. Montażysta "Obywatela Milka" i "Nie czas umierać" miał 50 lat

Zmarł Elliot Graham – nominowany do Oscara amerykański montażysta filmowy. W swojej karierze odpowiadał za kształt filmów "Obywatel Milk", "Steve Jobs" czy "Nie czas umierać". Miał 50 lat.
Elliot Graham – kim był? Elliot Graham
urodził się 8 czerwca 1976 roku w miejscowości Claremont w stanie Kalifornia. W wieku 23 lat obronił licencjat z filmu na uniwersytecie nowojorskim, niemal od razu przystępując do pracy artystycznej. Już w 2001 roku jego nazwisko po raz pierwszy pojawiło się w napisach końcowych filmu – odpowiadał wówczas za montaż produkcji "Ostatnia chwila
" Stephena Norringtona
. Początkowo został zatrudniony wyłącznie do montażowej pomocy, ale z czasem przejął obowiązki od reżysera oraz scenarzysty projektu.
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Elliot Graham, fotografia z sesji oscarowej Graham
niewiele czasu musiał spędzić w kinie niezależnym. Dwa lata od swojego debiutu został jednym z montażystów filmu "X-Men 2
" z 2003 roku. Doświadczenie w postprodukcji tak wielkiego przedsięwzięcia otworzyło mu szeroko drzwi do regularnych zleceń w Hollywood: m.in. do filmu "Superman: Powrót
" z Brandonem Routhem
w roli głównej. Obie produkcje montował wspólnie ze starszym Johnem Ottmanem
. Pomiędzy nimi zmontował też pierwszy, pilotowy odcinek serialu "Dr House
", co umożliwiła mu współpraca z Bryanem Singerem
przy produkcji Marvela.
Rozpoznanie pracy Grahama
przyszło dosyć szybko. Już w 2009 roku otrzymał nominację do Oscara
za montaż "Obywatela Milka
", w którym materiał z planu przeplatany jest autentycznymi archiwaliami z epoki. Statuetka powędrowała wówczas ostatecznie do filmu "Slumdog. Milioner z ulicy
", który zebrał sporo nagród w kategoriach technicznych.
Nowa dekada XXI wieku przynosi Grahamowi
kolejne prestiżowe produkcje do pracy montażowej. W 2011 roku montuje "Restless
" Gusa Van Santa
, cztery lata później bierze na stół montażowy "Steve'a Jobsa
" w reżyserii Danny'ego Boyle'a
. Film rozgrywany niemal wyłącznie w kilku ograniczonych wnętrzach przyniósł mu wówczas nominację do Satelity
. Dwa lata później będzie kontynuował współpracę z odpowiedzialnym za scenariusz "Steve'a Jobsa
" Aaronem Sorkinem
przy "Grze o wszystko
" z Jessicą Chastain
.
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Elliot Graham i Tom Cross ze statuetkami BAFTA za "Nie czas umierać"
Przełom dekad to dla Grahama
moment skrętu w kierunku wielkich, wysokobudżetowych hiperprodukcji. W 2019 roku do pracy montażowej wziął materiał z planu "Kapitan Marvel
". Dwa lata później na ekrany kin trafia z kolei zmontowane przez niego i Toma Crossa
"Nie czas umierać
" – ostatnia z dotychczasowych części przygód Jamesa Bonda
. Również dla Grahama
była to ostatnia produkcja, przy której pracował. Na gali w 2022 roku otrzymał za nią nagrodę BAFTA
.