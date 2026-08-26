Newsy Nie żyje producent filmowy Mariusz Łukomski. Miał 65 lat
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Nie żyje producent filmowy Mariusz Łukomski. Miał 65 lat

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Nie żyje producent filmowy Mariusz Łukomski. Miał 65 lat
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Zmarł Mariusz Łukomski, producent filmowy, jeden z pionierów niezależnej dystrybucji kinowej w Polsce i założyciel Monolith Films. Przez blisko trzy dekady współtworzył polski rynek filmowy, wprowadzając do kin setki najważniejszych światowych produkcji, a jednocześnie angażując się w produkcję i promocję polskiego kina. Miał 65 lat.

Mariusz Łukomski – droga kariery


Mariusz Łukomski urodził się 17 października 1960 roku. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą filmową związał się jeszcze przed powstaniem własnej firmy – pierwsze doświadczenia w dystrybucji i produkcji zdobywał jako wspólnik Vision Film Distribution. Jako producent zadebiutował przy filmie "Poniedziałek" w 1998 roku.


W tym samym roku założył Monolith Films i przez kolejne lata pełnił funkcję prezesa spółki. W maju 2025 roku przekazał kierowanie firmą swojemu synowi, Andrzejowi Łukomskiemu.
 
Na przestrzeni niemal trzydziestu lat Mariusz Łukomski rozwijał Monolith Films, przekształcając firmę w jednego z największych niezależnych dystrybutorów filmowych w Polsce i partnera czołowych światowych studiów oraz producentów. Miał ogromny wpływ na to, jakie filmy trafiały na polskie ekrany – od "Pasji", "Kill Billa" i "Apocalypto", przez "Wilka z Wall Street", "La La Land" i "1917", po "Cudownego chłopaka", "Substancję" i "Konklawe". Skalę tego, co zbudował, najlepiej oddają liczby: ponad 750 premier kinowych, 100 milionów widzów oraz biblioteka Monolith Films licząca dziś ponad 1300 tytułów.

Mariusz Łukomski nie ograniczał swojej działalności do dystrybucji. Od końca 2020 roku nieprzerwanie zasiadał w Radzie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W latach 2020-2023 pełnił funkcję jej sekretarza, a następnie został powołany na kolejną kadencję, obejmującą lata 2024-2026. Jako producent i koproducent był związany z wieloma ważnymi polskimi filmami. Znalazły się wśród nich m.in. "Generał Nil", "Różyczka", "Wenus w futrze", "Kamienie na szaniec", "Ach śpij, kochanie", "Ukryta sieć", "Różyczka 2", "Biała odwaga" oraz "Dalej jazda!".
 
Przez lata konsekwentnie łączył kino komercyjne z ambitnym i autorskim. Monolith Films wspierał najważniejsze polskie festiwale i przeglądy filmowe, a poprzez program "Kino Klasa" angażował się również w edukację filmową najmłodszych widzów.

Mariusz Łukomski należał do pokolenia przedsiębiorców, które budowało współczesny polski rynek kinowy od lat 90. Przeszedł wraz z nim kolejne wielkie zmiany – od rozwoju multipleksów, przez rynek DVD, aż po VOD i streaming – tworząc firmę, która od blisko trzech dekad pozostaje jednym z najważniejszych niezależnych graczy w polskiej branży filmowej.
 
Przez ostatnie trzy lata z ogromną determinacją mierzył się z chorobą nowotworową, pozostając do końca aktywnym zawodowo i zaangażowanym w działalność Monolith Films.

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