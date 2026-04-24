Newsy Filmy Nie Keanu Reeves i nie Brad Pitt. Kto zagra u twórców "Wszystko wszędzie naraz"?
Filmy

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+Keanu+Reeves+i+nie+Brad+Pitt.+Kto+zagra+u+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Wszystko+wsz%C4%99dzie+naraz%22-166279
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
Po tym, jak Ryan Gosling zrezygnował z udziału w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz", reżyserzy Daniel Kwan i Daniel Scheinert rozpoczęli poszukiwania następcy. Nowy projekt twórców oscarowego hitu powinien być atrakcyjną propozycją dla hollywoodzkich gwiazd. Wygląda jednak na to, że dwaj kolejni aktorzy odmówili występu filmie.
   

Duet Daniels znalazł gwiazdę swojego nowego filmu?



GettyImages-2066789609.jpg Getty Images © Michael Buckner

Jak donosi reporter Jeff Sneider, Daniel Kwan i Daniel Scheinert chcieli, żeby w roli głównej ich nowego filmu wystąpił Keanu Reeves albo Brad Pitt. Obaj jednak podobno odrzucili tę propozycję.
       
Nie wiemy, czy aktorzy przeczytali scenariusz, ale na pewno poznali fabułę filmu – coś, czego świat wciąż nie zna. Kwan zapowiedział jedynie, że będzie to "zabawna komedia akcji science-fiction". Scenariusz został przepisany w trakcie prac, żeby uwzględnić zmiany, jakie zaszły na świecie w międzyczasie.

Sneider twierdzi jednak, że odtwórca roli głównej został już znaleziony. Nie jest to Gosling, Reeves ani Pitt. O kogo może chodzić? Na razie tożsamość aktora pozostaje tajemnicą.

Datę premiery zapowiedziano na 19 listopada 2027, pięć lat po premierze poprzedniego filmu duetu Daniels, czyli "Wszystko wszędzie naraz".

"Wszystko wszędzie naraz" – zwiastun




MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o "Wszystko wszędzie naraz"



Powiązane artykuły Daniel Scheinert

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Warto wracać do Hawkins? Recenzja "Stranger Things: Opowieści z '85"

Filmy

Tak wygląda Sebastian Stan w filmie laureata Złotej Palmy

2 komentarze
Filmy Gry

Oscarowy aktor i reżyser "Mission: Impossible" ekranizują grę "Battlefield"

2 komentarze
Filmy

Scooby-Doo wraca. Wreszcie poznaliśmy tytuł serialu

11 komentarzy
Filmy

Emile Hirsch, Kate Beckinsale i Cara Delevingne razem na ekranie

"Przepis na Święta" coraz bliżej. Znamy datę premiery

VOD Seriale

Co Elizabeth Banks wie o życiu erotycznym seniorów?

11 komentarzy