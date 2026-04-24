Nie Keanu Reeves i nie Brad Pitt. Kto zagra u twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

Po tym, jak Ryan Gosling zrezygnował z udziału w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz", reżyserzy Daniel Kwan i Daniel Scheinert rozpoczęli poszukiwania następcy. Nowy projekt twórców oscarowego hitu powinien być atrakcyjną propozycją dla hollywoodzkich gwiazd. Wygląda jednak na to, że dwaj kolejni aktorzy odmówili występu filmie.
Duet Daniels znalazł gwiazdę swojego nowego filmu?
Getty Images © Michael Buckner
Jak donosi reporter Jeff Sneider, Daniel Kwan i Daniel Scheinert chcieli, żeby w roli głównej ich nowego filmu wystąpił Keanu Reeves albo Brad Pitt. Obaj jednak podobno odrzucili tę propozycję.
Nie wiemy, czy aktorzy przeczytali scenariusz, ale na pewno poznali fabułę filmu – coś, czego świat wciąż nie zna. Kwan
zapowiedział jedynie, że będzie to "zabawna komedia akcji science-fiction"
. Scenariusz został przepisany w trakcie prac, żeby uwzględnić zmiany, jakie zaszły na świecie w międzyczasie.
Sneider twierdzi jednak, że odtwórca roli głównej został już znaleziony
. Nie jest to Gosling
, Reeves
ani Pitt
. O kogo może chodzić? Na razie tożsamość aktora pozostaje tajemnicą.
Datę premiery zapowiedziano na 19 listopada 2027
, pięć lat po premierze poprzedniego filmu duetu Daniels, czyli "Wszystko wszędzie naraz
".
