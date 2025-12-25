Newsy Seriale Zaskoczeni? Netflix kasuje kolejny serial po jednym sezonie
tvline.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+b%C4%99dzie+drugiego+sezonu+serialu+platformy+Netflix+%22Olympo%22-164498
Ta wiadomość zapewne nie zaskoczyła użytkowników Netfliksa. Platforma, która znana jest z kasowania seriali po jednym sezonie, właśnie zrobiła to po raz kolejny w tym roku. Tym razem ofiarą padł sportowy serial młodzieżowy z Hiszpanii "Olympo".

Koniec "Olympo". O czym opowiadał serial?



W przeciwieństwie do niedawno skasowanych "Rekrutów", gdzie decyzja Netfliksa nastąpiła dość szybko po premierze serialu, fani "Olympo" pozostawali w stanie niepewności przez całe pół roku. Serial miał bowiem swoją premierę w czerwcu.

Kiedy tytuł trafił na platformę, cieszył się nawet popularnością. "Olympo" pojawił się w wielu krajach w zestawienia Top 10 platformy Netflix. Nigdy jednak nie zyskał tak wielkiego rozgłosu, jak choćby ostatni kanadyjska produkcja Crave "Heated Rivalry". I to zapewne ostatecznie przesądziło o losie serialu. Choć są to jedynie spekulacje, ponieważ Netflix nie podał powodów decyzji o kasacji.


"Olympo" to historia Amaii, kapitan narodowej drużyny pływania synchronicznego, która stawia sobie niewyobrażalnie wysokie wymagania. W jej przypadku błędy nie wchodzą w grę. Jednak gdy jej koleżanka z drużyny i najlepsza przyjaciółka Núria po raz pierwszy okazuje się lepsza, Amaia zdaje sobie sprawę, że niektórzy sportowcy w niewytłumaczalny sposób poprawiają swoje wyniki... Po latach forsowania swoich ciał do granic możliwości i wyrzeczeń w imię sportu staje przed dylematem - gdzie leży granica poświęcenia? 

W głównej roli wystąpiła Clara Galle, która na Netfliksie miała już hit - film "Przez moje okno", który doczekał się dwóch kontynuacji.

Zwiastun serialu "Olympo"




Olympo  (2025)

 Olympo

