Był gwałt? Marilyn Manson i aktorka z "Gry o tron" idą na ugodę

Marilyn Manson kontra Esmé Bianco. Szczegóły sprawy

Kobiety oskarżają piosenkarza

Zwiastun "Jak feniks"

oraz stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej.Pozew został wycofany, ponieważ aktorka, którą możecie znać z serialu HBO " Gra o tron . Szczegóły nie zostały jednak podane do publicznej wiadomości.Rozmowy w sprawie ugody rozpoczęły się jesienią, kiedy to sąd uznał, że Bianco Główny zarzut Bianco dotyczył. Aktorka twierdzi, że Manson pod pozorem pracy przy jednym z jego projektów sprawił, że przyleciała specjalnie dla niego z Wielkiej Brytanii do Ameryki. Kiedy przybyła na miejsce, zamiast pracy czekał ją koszmar. Została Bianco , która przez kilka lat pozostawała w związku z piosenkarzem, miała być przez niego kontrolowana przy użyciu Manson wykorzystywał ją seksualnie, kiedy. Aktorka twierdziła też, że byław domu piosenkarza polegającej na sprzątaniu mieszkania, przygotowania poczęstunku dla gości, nagrywania chórków, udzielania konsultacji i porad przy przygotowywaniu albumu "Born Villain", za co nie otrzymywała wynagrodzenia. Esmé Bianco nie jest jedyną kobieta, która publicznie postawiła zarzuty Marilynowi Mansonowi . Wśród kilku osób największy rozgłos zyskały oskarżenia byłej partnerki piosenkarza Evan Rachel Wood W 2021 Wood tak opisywała swój dramat: Manson poznali się w 2007 roku.. W 2010 roku. Kilka miesięcy później ich związek. W 2018 roku Wood stanęła przed, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach dotyczących przemocy domowej.W 2022 roku na antenie HBO zaprezentowany został Jak feniks ", w którym Wood wraca do traumatycznych doświadczeń z przeszłości.Sprawa Bianco to drugie oskarżenie przeciwko Mansonowi , które kończy się bez procesu i wyroku skazującego.