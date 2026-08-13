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DC w rozsypce? Dwa kolejne projekty skasowane

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+b%C4%99dzie+seriali+%22Waller%22+i+%22Paradise+Lost%22.+DC+Studios+kasuje+dwa+kolejne+projekty-168035
DC w rozsypce? Dwa kolejne projekty skasowane
źródło: Getty Images
autor: Jerod Harris
Fani ekranizacji DC z coraz większym niepokojem spoglądają w stronę studia, którym rządzą James Gunn i Peter Safran. A wszystko przez fakt, że kolejne zapowiedziane projekty trafiają do kosza. "Gods & Monsters" jeszcze istnieje?

Co zostało z przemyślanej strategii, którą zapowiadali szefowie DC Studios?



Niepokój fanów budzi fakt, że ostatnie decyzje szefów DC Studios stoją w sprzeczności z tym, co zapowiadali, kiedy przejmowali władzę w wytwórni. Wtedy Gunn mówił o przemyślanej strategii rozwoju. Opowiadał o pierwszym rozdziale nowego uniwersum, który nazywał "Gods & Monsters". A tymczasem teraz dowiadujemy się, że dwa z zapowiedzianych publicznie projektów, nie powstaną.

Pierwszym z nich jest serial "Waller". Projekt został zapowiedziany jeszcze w 2022 roku, przed objęciem władzy przez Gunna. Miał to jednak być spin-off jego własnego serialu "Peacemaker" oraz filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad", w których Viola Davis pojawiała się jako Amanda Waller. Co więcej postać pojawiła się też w pierwszej produkcji nowego DC Studios, serialu animowanym "Koszmarne komando". Mimo to jej własny serial nie jest już w planach studia.


Drugim skasowanym projektem jest "Paradise Lost". Ten projekt został ogłoszony już przez Gunna i Safrana w 2023 roku, kiedy publicznie zaprezentowali plany pierwszego rozdziału nowego uniwersum.

"Paradise Lost" określony został przez nich jako "Gra o tron" w świecie DC. Miała to być opowieść rozgrywająca się na wyspie Amazonek, ale przed narodzinami Diany, znanej lepiej jako Wonder Woman.

To trzeci w ostatnim czasie serialowy projekt DC, który wylądował w koszu. Niedawno pisaliśmy o tym, że "Booster Gold", który został ogłoszony razem z "Paradise Lost", także skasowano.

Z serialowych zapowiedzi DC z początku 2023 roku ostały się na razie dwa projekty: "Koszmarne komando", które miało już swoją premierę oraz "Latarnie", które zadebiutują za chwilę na HBO i HBO Max.

Zwiastun serialu "Latarnie"




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