DC w rozsypce? Dwa kolejne projekty skasowane

Fani ekranizacji DC z coraz większym niepokojem spoglądają w stronę studia, którym rządzą James Gunn i Peter Safran. A wszystko przez fakt, że kolejne zapowiedziane projekty trafiają do kosza. "Gods & Monsters" jeszcze istnieje?
Co zostało z przemyślanej strategii, którą zapowiadali szefowie DC Studios?
Niepokój fanów budzi fakt, że ostatnie decyzje szefów DC Studios stoją w sprzeczności z tym, co zapowiadali, kiedy przejmowali władzę w wytwórni. Wtedy Gunn
mówił o przemyślanej strategii rozwoju. Opowiadał o pierwszym rozdziale nowego uniwersum, który nazywał "Gods & Monsters".
A tymczasem teraz dowiadujemy się, że dwa z zapowiedzianych publicznie projektów, nie powstaną.
Pierwszym z nich jest serial "Waller"
. Projekt został zapowiedziany jeszcze w 2022 roku, przed objęciem władzy przez Gunna
. Miał to jednak być spin-off jego własnego serialu "Peacemaker
" oraz filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad
", w których Viola Davis
pojawiała się jako Amanda Waller
. Co więcej postać pojawiła się też w pierwszej produkcji nowego DC Studios, serialu animowanym "Koszmarne komando
". Mimo to jej własny serial nie jest już w planach studia.
Drugim skasowanym projektem jest "Paradise Lost"
. Ten projekt został ogłoszony już przez Gunna
i Safrana
w 2023 roku, kiedy publicznie zaprezentowali plany pierwszego rozdziału nowego uniwersum. "Paradise Lost"
określony został przez nich jako "Gra o tron
" w świecie DC
. Miała to być opowieść rozgrywająca się na wyspie Amazonek, ale przed narodzinami Diany, znanej lepiej jako Wonder Woman
.
To trzeci w ostatnim czasie serialowy projekt DC
, który wylądował w koszu. Niedawno pisaliśmy o tym, że "Booster Gold"
, który został ogłoszony razem z "Paradise Lost
", także skasowano.
Z serialowych zapowiedzi DC
z początku 2023 roku ostały się na razie dwa projekty: "Koszmarne komando
", które miało już swoją premierę oraz "Latarnie
", które zadebiutują za chwilę na HBO i HBO Max.
Zwiastun serialu "Latarnie"