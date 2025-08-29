Newsy Seriale Nie podobał wam się 2. sezon "The Last of Us"? Bella Ramsey ma dla was radę
VOD / Seriale

Nie podobał wam się 2. sezon "The Last of Us"? Bella Ramsey ma dla was radę

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+podoba%C5%82+wam+si%C4%99+2.+sezon+%22The+Last+of+Us%22+Bella+Ramsey+ma+dla+was+rad%C4%99-162681
Nie podobał wam się 2. sezon &quot;The Last of Us&quot;? Bella Ramsey ma dla was radę
Po dobrym początku przyszedł czas na bolesny upadek. Drugi sezon "The Last of Us" został przyjęty przez widownię i krytyków z, delikatnie mówiąc, umiarkowanym entuzjazmem. Jedna z jego gwiazd odpowiedziała hejterom.

Bella Ramsey i Pedro Pascal jako Ellie i Joel w serialu "The Last of Us"

Ramsey o "The Last of Us 2": "Nie podobało się? To nie oglądajcie"


Bella Ramsey, czyli Ellie z serialowej adaptacji kultowej gry "The Last of Us", ma radę dla tych, którym nie spodobał się drugi sezon:

I tak nie mogę już nic na to poradzić. Cały sezon jest już dostępny. Nie można już w nim niczego zmienić ani zmodyfikować. Uważam więc, że czytanie czy  oglądanie recenzji nie ma sensu. Oczywiście ludzie mają prawo wyrażać swoje opinie. Ale to nie mają one żadnego wpływu na serial ani na to, jak będzie wyglądał jego ciąg dalszy. To dla mnie zupełnie odrębne sprawy. Więc nie, nie angażuję się w to zbytnio.

A co z planowanym już trzecim sezonem "The Last of Us"? Ramsey i na to ma sposób: 

Nie musicie go oglądać. Jeśli tak bardzo go nienawidzicie, to istnieją jeszcze gry. Możecie po prostu ponownie je przejść. A jeśli macie ochotę obejrzeć, mam nadzieję, że wam się spodoba.

"The Last of Us" w programie Serial Killers


Emisja drugiego sezonu "The Last of Us" zakończyła się w maju tego roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki omawiają finałowy odcinek: 



Akcja drugiego sezonu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w pierszym. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

Powiązane artykuły Bella Ramsey

Zobacz wszystkie artykuły

The Last of Us  (2023)

 The Last of Us

Na planie serialu "The Last of Us"  (2023)

 Na planie serialu "The Last of Us"

The Last of Us  (2013)

 The Last of Us

The Last of Us Part II  (2020)

 The Last of Us Part II

Najnowsze Newsy

Filmy

Twórca "Tożsamości Bourne'a" odkryje tożsamość twórcy Bitcoina?

Filmy

"Czwartkowy Klub Zbrodni" – recenzja. "Na noże" dla emerytów?

Filmy

TYLKO U NAS: legenda polskiego kina w obsadzie filmowej "Lalki"!

10 komentarzy
Seriale

"Minuta ciszy" – zwiastun drugiego sezonu

Filmy

Legendarny reżyser mógł stanąć za sterami "Terminatora 3"

19 komentarzy
Seriale

"Specjalista" z lat 90. zostanie współczesnym serialem?

2 komentarze

WENECJA 2025: "Bugonia" i "Orphan", Lánthimos i Nemes. Recenzujemy

1 komentarz