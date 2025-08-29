Nie podobał wam się 2. sezon "The Last of Us"? Bella Ramsey ma dla was radę

Po dobrym początku przyszedł czas na bolesny upadek. Drugi sezon "The Last of Us" został przyjęty przez widownię i krytyków z, delikatnie mówiąc, umiarkowanym entuzjazmem. Jedna z jego gwiazd odpowiedziała hejterom.
, czyli Ellie
z serialowej adaptacji kultowej gry "The Last of Us
", ma radę dla tych, którym nie spodobał się drugi sezon: I tak nie mogę już nic na to poradzić. Cały sezon jest już dostępny. Nie można już w nim niczego zmienić ani zmodyfikować. Uważam więc, że czytanie czy oglądanie recenzji nie ma sensu. Oczywiście ludzie mają prawo wyrażać swoje opinie. Ale to nie mają one żadnego wpływu na serial ani na to, jak będzie wyglądał jego ciąg dalszy. To dla mnie zupełnie odrębne sprawy. Więc nie, nie angażuję się w to zbytnio.
A co z planowanym już trzecim sezonem "The Last of Us
"? Ramsey
i na to ma sposób: Nie musicie go oglądać. Jeśli tak bardzo go nienawidzicie, to istnieją jeszcze gry. Możecie po prostu ponownie je przejść. A jeśli macie ochotę obejrzeć, mam nadzieję, że wam się spodoba.
Emisja drugiego sezonu "The Last of Us
" zakończyła się w maju tego roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki omawiają finałowy odcinek:
Akcja drugiego sezonu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w pierszym. Ellie
i Joel
próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.