Nie rób scen. Zabezpiecz się. Anna-Maria Sieklucka, Michał Sikorski i Jakub Józef Orliński w nowej kampanii SEXEDPL i SKYN

Anna-Maria Sieklucka, Michał Sikorski i Jakub Józef Orliński występują w nowej kampanii SEXEDPL "Nie rób scen. Zabezpiecz się", której partnerem jest marka SKYN. Seria trzech humorystycznych spotów przypomina, że korzystanie z prezerwatyw może być naturalnym elementem seksu, bez niezręczności, wymówek i niepotrzebnego dramatyzowania. Pierwszy spot będzie miał premierę 19 sierpnia.
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Kampania w przewrotny sposób bierze na warsztat przekonania, które nadal pojawiają się w rozmowach o zabezpieczeniu: że prezerwatywa zabija spontaniczność albo odbiera przyjemność. SEXEDPL i SKYN odchodzą od moralizującego tonu. Zamiast kolejnej kampanii opartej na ostrzeganiu stawiają na humor, absurd i teatralną przesadę.
Punktem wyjścia jest prosty komunikat: rozmowa o zabezpieczeniu i sięgnięcie po prezerwatywę nie powinny być powodem do robienia scen. Z HUMOREM O PREZERWATYWACH
SEXEDPL od lat mówi o seksie językiem, który nie straszy i nie zawstydza. W nowej kampanii fundacja chce przyjrzeć się temu, dlaczego wiedza o bezpieczniejszym seksie nie zawsze przekłada się na zachowanie. Punktem wyjścia było proste pytanie: dlaczego z korzystania z prezerwatywy wciąż czasem robi się problem, skoro może być ona tak samo naturalnym elementem seksu, jak rozmowa o tym, na co mamy ochotę i gdzie przebiegają nasze granice?
Kampania "Nie rób scen. Zabezpiecz się" odwraca ten sposób myślenia. Przedstawia sięgnięcie po prezerwatywę jako zwyczajny element seksu - wyraz troski, szacunku i myślenia nie tylko o własnej przyjemności, ale i o wspólnym bezpieczeństwie. POCZUJ WSZYSTKO
Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko prezerwatywom jest obawa, że mogą zmniejszać przyjemność z seksu. To właśnie od tego wątku zaczęła się współpraca SEXEDPL i SKYN. Z badania przeprowadzonego przez SW Research w październiku 2024 roku wynika, że 35,6 proc. badanych ma opory przed stosowaniem prezerwatyw z powodu obawy o niższą satysfakcję z seksu.
Kampania bierze ten argument na warsztat i pokazuje, że nie musi być on aktualny. SKYN tworzy prezerwatywy z delikatnego materiału SKYNFEEL®, zaprojektowanego z myślą o jak najbardziej naturalnym odczuwaniu bliskości. Marka opisuje swoją misję hasłem "Poczuj Wszystko", łącząc przyjemność z bezpieczniejszym seksem.
Dla SEXEDPL ten kierunek jest szczególnie ważny. Zabezpieczenie nie powinno być przedstawiane jako coś, co trzeba wybierać kosztem przyjemności. Rozmowa o prezerwatywie może być zwyczajną częścią seksu, podobnie jak rozmowa o zgodzie, potrzebach czy granicach. "TRZY SPOTY. TRZY SCENY. JEDEN KOMUNIKAT"
Za lekkością kampanii stoi bardzo wyrazista koncepcja wizualna. Spoty zaczynają się w realistycznych, intymnych wnętrzach. Kiedy bohater lub bohaterka zaczyna „robić scenę”, zmienia się także język filmu.
Pojawiają się teatralne światło, kurtyny, szerokie kadry i inscenizacja odpowiadająca konwencji danego spotu. Codzienna sytuacja zostaje wyolbrzymiona do granic absurdu. Kontrast między skalą reakcji a prostotą sytuacji buduje humor całej serii.
W trzech około 30-sekundowych spotach występują Anna-Maria Sieklucka
, Michał Sikorski
i Jakub Józef Orliński
. Partnerują im Sebastian Cybulski
, Oliwia Bosowska
i Aleksandra Piotrowska
.
Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada Sunday in the Park. Spoty wyprodukowała Papaya Films, producentem jest Filip Kopeć
. Reżyserką filmów jest Maria Makowska
, a za zdjęcia odpowiada Igor Połaniewicz
.
Kampania wystartuje 19 sierpnia i będzie obecna w kanałach digital i social media, VOD oraz w działaniach OOH w kilku polskich miastach. Kolejne spoty będą publikowane 25 sierpnia i 1 września.
Informacja sponsorowana