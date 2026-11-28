Na amerykański rynek księgarski trafi wkrótce książka "The House of Mouse: Bob Iger and the War of Succession at Disney". Zawiera ona sporo interesujących informacji. Wśród nich są też te dotyczące okoliczności powstania trzeciej trylogii "Gwiezdnych wojen".
To nie Kathleen Kennedy jest winna nowej trylogii
Dziennikarz "The Wall Street Journal" Robbie Whelan opisuje w książce to, jak doszło do realizacji "Przebudzenia Mocy
" i pozostałych części nowej trylogii. Okazuje się, że to nie szefowa Lucasfilm Kathleen Kennedy
jest odpowiedzialna za powstanie tej trylogii, a Bob Iger.
Pierwotnie bowiem plan był zupełnie inny. Kiedy George Lucas
negocjował sprzedaż swojego studia Disneyowi, miał już plan na nową trylogię domykającą jego serię "Gwiezdnych wojen
". Przygotował obszerne konspekty scenariuszowe, które wysłał szefowi Disneya Bobowi Igerowi. Ten je przeczytał i... postanowił zrobić wszystko, by nigdy nie zostały zrealizowane.
Whelan w książce pisze, że Iger naprawdę znienawidził pomysły Lucasa. W prywatnej rozmowie miał nawet powiedzieć: "Nigdy nie zrobimy tych filmów".
Jednocześnie Iger uznał, że musi te konspekty kupić. Szef Disneya dopilnował jednak, by w kontrakcie nie znalazło się żadne zobowiązanie, że kolejne filmy z serii "Gwiezdne wojny" bazować będą na pomysłach George'a Lucasa
.
W efekcie Kathleen Kennedy
, szefowa Lucasfilm pod rządami Disneya, została z planem na realizację nowej trylogii, ale bez żadnego pomysłu na to, jaki kształt powinna ona mieć. Kiedy wreszcie nowa trylogia ujrzała światło dzienne, podzieliła fanów. Szczególnie duże kontrowersje wywołała część trzecia, "Skywalker. Odrodzenie
".
Zwiastun filmu "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"