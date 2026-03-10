Nie tylko "Batman 2". Matt Reeves szykuje film o Józefie Stalinie i Winstonie Churchillu

Tego filmu raczej mało kto się spodziewał. Matt Reeves ma w planach dramat historyczny o spotkaniu Winstona Churchilla i Józefa Stalina. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Kulisy konferencji moskiewskiej z 1942 roku
Na razie nie wygląda jednak na to, by Reeves
miał stanąć za kamerą planowanego filmu. Z całą pewnością będzie jego producentem.
Za scenariusz odpowiada historyk Simon Sebag Montefiore
, który specjalizuje się w historii Rosji i ZSRR, napisał dwie książki o Józefie Stalinie, a także scenariusz filmu "Young Stalin", w którym główną rolę gra Cosmo Jarvis
.
O samym filmie na razie wiemy niewiele. Znamy jedynie ogólny temat, którym będzie spotkanie Churchila i Stalina, do którego doszło w 1942 roku. Montefiore
zapowiada portret dwóch silnych przywódców, których spotkanie wykuwa przyszły los całego świata.
