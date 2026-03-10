Newsy Filmy Nie tylko "Batman 2". Matt Reeves szykuje film o Józefie Stalinie i Winstonie Churchillu
Filmy

Nie tylko "Batman 2". Matt Reeves szykuje film o Józefie Stalinie i Winstonie Churchillu

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Pictures from History
Tego filmu raczej mało kto się spodziewał. Matt Reeves ma w planach dramat historyczny o spotkaniu Winstona Churchilla i Józefa Stalina. 


Kulisy konferencji moskiewskiej z 1942 roku



Na razie nie wygląda jednak na to, by Reeves miał stanąć za kamerą planowanego filmu. Z całą pewnością będzie jego producentem.

Za scenariusz odpowiada historyk Simon Sebag Montefiore, który specjalizuje się w historii Rosji i ZSRR, napisał dwie książki o Józefie Stalinie, a także scenariusz filmu "Young Stalin", w którym główną rolę gra Cosmo Jarvis.

O samym filmie na razie wiemy niewiele. Znamy jedynie ogólny temat, którym będzie spotkanie Churchila i Stalina, do którego doszło w 1942 roku. Montefiore zapowiada portret dwóch silnych przywódców, których spotkanie wykuwa przyszły los całego świata.

Zwiastun filmu "Ekipa wyburzeniowa", który wyprodukował Matt Reeves




