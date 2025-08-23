Nie tylko "Keeper". Osgood Perkins pracuje już nad nowym filmem

Osgood Perkins narzucił sobie imponujące tempo. W lutym tego roku miała miejsce premiera jego "Małpy", a już w listopadzie na ekrany trafi kolejny horror – "Keeper". Tymczasem reżyser już przygotowuje się do pracy nad nowym projektem.
Osgood Perkins (z prawej) i operator Andres Arochi na planie filmu "Kod zła"
Co wiemy o nowym filmie Osgooda Perkinsa?
Jak podaje blog World of Reel, Osgood Perkins
ma już na oku nowy projekt. Akcja filmu zatytułowanego "The Young People
" będzie się toczyć w gimnazjum. Jego bohaterkami będą dwie dziewczyny – Sue i Kitty – które zaprzyjaźniają się ze sobą. Wkrótce Kitty zaczyna przejawiać szereg niepokojących zachowań.
Jeszcze nie wiadomo, kto zagra główne role. Zdjęcia ruszą na początku października w Kanadzie. Póki co projekt powstaje niezależnie, bez wsparcia żadnej wytwórni.
Skąd znamy Osgood Perkinsa?Osgood Perkins
, syn Anthony'ego Perkinsa
, to amerykański reżyser, scenarzysta i aktor. Zadebiutował rolą – a jakże! – małego Normana Batesa w "Psychozie II
", czyli kontynuacji legendarnego filmu Alfreda Hitchcocka
. Zagrał też m.in. w "Wilku
", "Legalnej blondynce
" czy – gościnnie – serialach "Agentka o stu twarzach
" i "Powrót na October Road
", a ostatnio w "Nie!
" Jordana Peela
i wyreżyserowanej przez siebie "Małpie
", której scenariusz napisał na podstawie opowiadania Stephena Kinga
. Jako reżyser zadebiutował w 2015 roku horrorem "Zło we mnie
". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "I Am the Pretty Thing That Lives in the House
", "Małgosia i Jaś
" czy "Kod zła
".
Zobacz zwiastun filmu "Keeper"
Horror "Keeper
" trafi na ekrany kin już w listopadzie. W rolach głównych zobaczymy Tatianę Maslany
, która miała już okazję współpracować z Perkinsem
przy "Małpie
", oraz Rossifa Sutherlanda
. Zobaczcie zwiastun: