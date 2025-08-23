Newsy Filmy Nie tylko "Keeper". Osgood Perkins pracuje już nad nowym filmem
Nie tylko "Keeper". Osgood Perkins pracuje już nad nowym filmem

Nie tylko &quot;Keeper&quot;. Osgood Perkins pracuje już nad nowym filmem
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Osgood Perkins narzucił sobie imponujące tempo. W lutym tego roku miała miejsce premiera jego "Małpy", a już w listopadzie na ekrany trafi kolejny horror – "Keeper". Tymczasem reżyser już przygotowuje się do pracy nad nowym projektem.

Osgood Perkins (z prawej) i operator Andres Arochi na planie filmu "Kod zła"

Co wiemy o nowym filmie Osgooda Perkinsa?


Jak podaje blog World of Reel, Osgood Perkins ma już na oku nowy projekt. Akcja filmu zatytułowanego "The Young People" będzie się toczyć w gimnazjum. Jego bohaterkami będą dwie dziewczyny – Sue i Kitty – które zaprzyjaźniają się ze sobą. Wkrótce Kitty zaczyna przejawiać szereg niepokojących zachowań.

Jeszcze nie wiadomo, kto zagra główne role. Zdjęcia ruszą na początku października w Kanadzie. Póki co projekt powstaje niezależnie, bez wsparcia żadnej wytwórni.

Skąd znamy Osgood Perkinsa?


Osgood Perkins, syn Anthony'ego Perkinsa, to amerykański reżyser, scenarzysta i aktor. Zadebiutował rolą – a jakże! – małego Normana Batesa w "Psychozie II", czyli kontynuacji legendarnego filmu Alfreda Hitchcocka. Zagrał też m.in. w "Wilku", "Legalnej blondynce" czy – gościnnie – serialach "Agentka o stu twarzach" i "Powrót na October Road", a ostatnio w "Nie!" Jordana Peela i wyreżyserowanej przez siebie "Małpie", której scenariusz napisał na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Jako reżyser zadebiutował w 2015 roku horrorem "Zło we mnie". W kolejnych latach zrealizował takie filmy jak "I Am the Pretty Thing That Lives in the House", "Małgosia i Jaś" czy "Kod zła".

Zobacz zwiastun filmu "Keeper"


Horror "Keeper" trafi na ekrany kin już w listopadzie. W rolach głównych zobaczymy Tatianę Maslany, która miała już okazję współpracować z Perkinsem przy "Małpie", oraz Rossifa Sutherlanda. Zobaczcie zwiastun:


