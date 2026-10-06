Nie tylko "Rolling Loud". Najlepsze role Owena Wilsona

Ojcowie! Zabierzcie swoje dzieci na koncert, albo do kina. Podobnie jak bohater "Rolling Loud. Film", który przemyca na tytułowe wydarzenie – największy hip-hopowy festiwal na świecie – swojego trzynastoletniego syna. A że tego ojca gra Owen Wilson, pewne jest, że nic nie pójdzie zgodnie z planem.
Co się wydarzy podczas tego szalonego wieczoru – poza spotkaniem z Travisem Scottem
? Można to już sprawdzić w kinach, a my wracamy z tej okazji do najciekawszych bohaterów Owena Wilsona
– lekko neurotycznych, melancholijnych, trochę pogubionych, ale zawsze zabawnych i sympatycznych.
Jakie filmy dodalibyście do naszej listy?
"Rolling Loud. Film" – zwiastun
Owen Wilson w najlepszej formie. Pamiętacie tych bohaterów?