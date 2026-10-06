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Nie tylko "Rolling Loud". Najlepsze role Owena Wilsona

Filmweb
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Nie tylko &quot;Rolling Loud&quot;. Najlepsze role Owena Wilsona
źródło: materialy promocyjne
Ojcowie! Zabierzcie swoje dzieci na koncert, albo do kina. Podobnie jak bohater "Rolling Loud. Film", który przemyca na tytułowe wydarzenie – największy hip-hopowy festiwal na świecie – swojego trzynastoletniego syna. A że tego ojca gra Owen Wilson, pewne jest, że nic nie pójdzie zgodnie z planem. 

Co się wydarzy podczas tego szalonego wieczoru – poza spotkaniem z Travisem Scottem? Można to już sprawdzić w kinach, a my wracamy z tej okazji do najciekawszych bohaterów Owena Wilsona – lekko neurotycznych, melancholijnych, trochę pogubionych, ale zawsze zabawnych i sympatycznych.  

Jakie filmy dodalibyście do naszej listy?

"Rolling Loud. Film" – zwiastun

Owen Wilson w najlepszej formie. Pamiętacie tych bohaterów?



plakat filmu O północy w Paryżu

Midnight in Paris
2011
1h 40m

Fantasy

Komedia rom.

Hiszpania

USA

Fantasy

Komedia rom.

Przez lata kluczem do tego, by film Woody'ego Allena się udał, było to, kogo Woody Allen obsadził w roli "siebie". I Owen Wilson w "O północy w Paryżu" okazał się trafnym zastępstwem – kto wie, czy nie lepszym od oryginału. Aktor jest tu wdzięcznym awatarem woddyallenowości: sympatycznym kłębkiem neuroz i dziwactw, który przemierza tytułowy Paryż wzdłuż, wszerz i... wstecz. Ale jest też czymś więcej. W czasach, gdy filmy Allena ogląda się mniej przychylnym okiem, trzeba zauważyć, że Wilson nie jest tu tylko zastępczym Allenem. Jest też po protu... Wilsonem. I to świetnym – co zresztą wyceniono potem na nominację do Złotego Globu.


plakat filmu Starsky i Hutch

Starsky & Hutch
2004
1h 41m

Komedia kryminalna

USA

Komedia kryminalna

W latach 70. Paul Michael Glaser i David Soul zyskali sympatię publiczności jako "Starsky i Hutch" – policjanci tropiący kryminalistów w fikcyjnym kalifornijskim Bay City. Jak powszechnie wiadomo kino uwielbia recykling. I tak w 2004 roku duet powrócił, tym razem na wielki ekran. Krzesło reżysera zajął Todd Phillips – późniejszy twórca "Jokera", wówczas kojarzony przede wszystkim ze sprośnymi komediami ("Ostra jazda", "Old School: Niezaliczona"). Do głównych ról zatrudnił niezawodny duet: Bena Stillera (jako Starsky'ego – tego, który zna protokół na pamięć) i Owena Wilsona (jako Hutcha – tego, który nawet nie wie, że jest jakiś protokół). Panowie, którzy mieli już okazję współpracować m.in. w "Poznaj mojego tatę",  "Zoolanderze" czy "Genialnym klanie", świetnie sprawili się w konwencji buddy cop movie. I choć film zyskał mieszane recenzje, to właśnie swobodna, energiczna rola Wilsona była wskazywana jako jeden z jego najjaśniejszych punktów.


plakat filmu Pociąg do Darjeeling

The Darjeeling Limited
2007
1h 31m

Dramat

Komedia

USA

Dramat

Komedia

W "Pociągu do Darjeeling" Owen Wilson wciela się w jednego z trzech braci, którzy po śmierci ojca wyruszają w podróż pociągiem przez Indie z nadzieją na odbudowanie rodzinnej więzi. U boku Adriena Brody’ego i Jasona Schwartzmana tworzy trio bohaterów, którzy zamiast przeżywać duchowe odrodzenie, większość czasu kłócą się, rywalizują i wypominają sobie dawne urazy. Wilson świetnie odnajduje się w charakterystycznym dla Wesa Andersona połączeniu absurdu i melancholii, grając bohatera jednocześnie irytującego, zabawnego i wyraźnie poranionego. Pod jego komiczną pewnością siebie kryje się człowiek, który desperacko chce poskładać rodzinę, choć sam nie do końca wie, jak poradzić sobie z własnym życiem.



plakat filmu Dziewczyna warta grzechu

She's Funny That Way
2014
1h 33m

Komedia

Niemcy

USA

Komedia

Owen Wilson to aktor, który najlepiej czuje się w grupie. Kiedy musi reagować na grę kolegów i koleżanek po fachu, potrafi wydobyć z siebie niespotykane dawki humoru, wrażliwości, neurotycznego chaosu. Doskonałym tego przykładem jest komedia "Dziewczyna warta grzechu", w której wciela się w reżysera teatralnego. Jego postać nie jest idealna, a jego mniejsze i większe grzeszki wreszcie wywrócą mu życie do góry nogami. Wilson fantastycznie radzi sobie z rolą mężczyzny, który próbuje się utrzymać na powierzchni i uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Nie jest draniem, nie jest też człowiekiem bez skazy. Jest sympatyczny, ale potrafi być toksyczny. Wilson odgrywa wszystkie aspekty roli po mistrzowsku. A udaje mu się to w dużej mierze dlatego, że reszta obsady także gra znakomicie.


plakat filmu Loki

2021 - 2023
1h

Fantasy

Przygodowy

USA

Fantasy

Przygodowy

W "Lokim" Wilson wciela się w Mobiusa M. Mobiusa - agenta organizacji pilnującej porządku na Świętej Linii Czasu. Jego ekranowy duet z tytułowym bogiem chaosu i podstępu to jeden z większych atutów serialu. Ich słowne potyczki są komediowym dynamitem, ale pod warstwą humoru kryje się relacja, która z czasem nabiera emocjonalnej głębi. Mobius staje się dla Lokiego kimś w rodzaju terapeuty, który potrafi dostrzec w nim coś więcej niż tylko jego najgorsze cechy. Spokojny, rzeczowy i cierpliwy  stanowi przeciwieństwo postaci Toma Hiddlestona. Wilson znakomicie wykorzystuje swój charakterystyczny styl gry - lekko zdystansowany, łagodny i podszyty ironią - dodając postaci sporo ciepła i emocjonalnej głębi.

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