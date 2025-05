Disney królem kinowej rozrywki. Najbardziej kasowe filmy 2024 roku

Wielki comeback Disneya

Zwiastun filmu "W głowie się nie mieści 2"

Tym studiem jest Disney. Po fatalnym 2023 roku, kiedy wytwórnia w zestawieniach Deadline zaliczyła 4 wtopy i tylko jeden kasowy sukces, rok 2024 okazał się wielkim triumfem. Cztery tytuły studia znalazły się w pierwszej dziesiątce, w tym trzy na podium!Sprawdźcie, kto jeszcze zaliczy rok 2024 do udanych.Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 i zmianą polityki dystrybucyjnej w Disney Pixar znalazł się w tragicznym położeniu. Po powrocie filmów studia do kin nie osiągały one spodziewanych rezultatów. W minionym roku to się jednak zmieniło.Zdaniem Deadline tookazało się najbardziej kasowym filmem ubiegłego roku. Przychody filmu ze wszystkich form dystrybucji/sprzedaży osiągnęły wynik 1 150 mln dolarów. Z kolei całkowity koszt poniesiony przez Disneya to 500 milionów dolarów.W efekcie zysk, jaki wypracowano przy filmieto 650 milionów dolarów.Szczegółowe wyliczenia portalu Deadline znajdziecie poniżej:Drugie miejsce należy do filmu, który miał w ogóle nie powstać. Pierwotny zamysł studia był taki, by zrobić serial animowany na potrzeby platformy Disney+. Kiedy szef koncernu Bob Iger zobaczył już zrealizowany materiał, zarządził zmianę i zrobienie z serialu filmu kinowego.Ta zaskakująca decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Według źródeł Deadline całkowity przychód ze sprzedaży/dystrybucji filmu wyniósł 820 mln dolarów. Z kolei poniesione koszty to kwota 405 mln dolarów.W efekcie czysty zysk Disneya w przypadku filmuwyniósł 415 mln dolarów.Kolejną trafioną decyzją Disneya w 2024 roku było ograniczeni liczby filmów komiksowych. W ten sposób trzecistał się wydarzeniem nie tylko sezonu, ale też całego roku.Przychód tej produkcji, która w USA miała kategorię R, wyniósł 980 milionów dolarów. Całkowity koszt zamknął się, zdaniem Deadline'a, w kwocie 580 milionów dolarów.W efekcieprzyniósł zysk w wysokości 400 mln dolarów.Pozostałe filmy w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych tytułów 2024 roku to:4.- zysk 370 mln dolarów5.- zysk 230 mln dolarów6.- zysk 207 mln dolarów7.- zysk 184,3 mln dolarów8.- zysk 178 mln dolarów9.- zysk 175 mln dolarów10.- zysk 123,6 mln dolarów