Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa "Nieśmiertelnego" pojawi się w Zabrzu

Jak pisaliśmy na stronach Filmwebu, ekipa widowiska "Nieśmiertelny" przebywa w Polsce. Do tej pory wiedzieliśmy, że zdjęcia będą kręcone w Łodzi i Częstochowie. Jak się okazuje, ekipa odwiedzi też inne miejsca.
Kolejne miasto w Polsce gości "Nieśmiertelnego"
Kolejnym miejscem, do którego zawita ekipa "Nieśmiertelnego
", jest Zabrze
. Uwagę filmowców zwrócił jeden z tamtejszych kościołów
- pod wezwaniem św. Józefa. Parę dni temu proboszcz tamtejszej parafii uprzedził wiernych o utrudnieniach, jakie wystąpią w związku z wynajęciem kościoła na potrzeby zdjęć do filmu.
W komunikacie opublikowanym na Facebooku czytamy: Drodzy Parafianie i Goście! W związku z tym, że w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu, w przyszłą niedzielę, 31.05 wszystkie Msze św. będą celebrowane pod krzyżem na Golgocie. Można przynieść ze sobą krzesełka ogrodowe. Z tego samego powodu od czwartku, 28.05 do środy przyszłego tygodnia Msze św. będą sprawowane w krypcie.
Czy w Zabrzu pojawią się jakieś gwiazdy filmu "Nieśmiertelny
"? Tego na razie nie wiadomo.
O filmie "Nieśmiertelny"
"Nieśmiertelny
" to remake słynnego widowiska fantasy z 1986 roku. Fabuła skupia się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie zdobyć główną nagrodę przeznaczoną dla ostatniego z nich. Całość oglądamy z perspektywy Connora MacLeoda, szkockiego wojownika, który zginął w bitwie i odkrył, że należy do grona nieśmiertelnych.
Gwiazdą widowiska jest Henry Cavill
. Za reżyserię odpowiada twórca "Johna Wicka
" Chad Stahelski
.
