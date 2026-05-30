Newsy Filmy Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa "Nieśmiertelnego" pojawi się w Zabrzu
Filmy

Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa "Nieśmiertelnego" pojawi się w Zabrzu

Gazeta Wyborcza / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+tylko+%C5%81%C3%B3d%C5%BA+i+Cz%C4%99stochowa.+Ekipa+%22Nie%C5%9Bmiertelnego%22+pojawi+si%C4%99+w+Zabrzu-166869
Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa &quot;Nieśmiertelnego&quot; pojawi się w Zabrzu
źródło: Materiały prasowe
Jak pisaliśmy na stronach Filmwebu, ekipa widowiska "Nieśmiertelny" przebywa w Polsce. Do tej pory wiedzieliśmy, że zdjęcia będą kręcone w Łodzi i Częstochowie. Jak się okazuje, ekipa odwiedzi też inne miejsca.

Kolejne miasto w Polsce gości "Nieśmiertelnego"



Kolejnym miejscem, do którego zawita ekipa "Nieśmiertelnego", jest Zabrze. Uwagę filmowców zwrócił jeden z tamtejszych kościołów - pod wezwaniem św. Józefa. Parę dni temu proboszcz tamtejszej parafii uprzedził wiernych o utrudnieniach, jakie wystąpią w związku z wynajęciem kościoła na potrzeby zdjęć do filmu.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku czytamy: Drodzy Parafianie i Goście! W związku z tym, że w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu, w przyszłą niedzielę, 31.05 wszystkie Msze św. będą celebrowane pod krzyżem na Golgocie. Można przynieść ze sobą krzesełka ogrodowe. Z tego samego powodu od czwartku, 28.05 do środy przyszłego tygodnia Msze św. będą sprawowane w krypcie.

Czy w Zabrzu pojawią się jakieś gwiazdy filmu "Nieśmiertelny"? Tego na razie nie wiadomo.


O filmie "Nieśmiertelny"



"Nieśmiertelny" to remake słynnego widowiska fantasy z 1986 roku. Fabuła skupia się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie zdobyć główną nagrodę przeznaczoną dla ostatniego z nich. Całość oglądamy z perspektywy Connora MacLeoda, szkockiego wojownika, który zginął w bitwie i odkrył, że należy do grona nieśmiertelnych.

Gwiazdą widowiska jest Henry Cavill. Za reżyserię odpowiada twórca "Johna Wicka" Chad Stahelski

Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", którego część zdjęć też była kręcona w Polsce




Powiązane artykuły Nieśmiertelny

Zobacz wszystkie artykuły

Nieśmiertelny  (2026)

 Nieśmiertelny

Nieśmiertelny  (1986)

 Nieśmiertelny

Nieśmiertelny II: Nowe życie  (1991)

 Nieśmiertelny II: Nowe życie

Nieśmiertelny III: Mag  (1994)

 Nieśmiertelny III: Mag

Najnowsze Newsy

Filmy

Co po "Terrifierze"? Tortury potępionych

Gry

Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok

Seriale

Ostatnie wielkie dzieło Hitchcocka dostanie remake

2 komentarze
Inne Filmy

Kamp w Iluzjonie

1 komentarz
Filmy Multimedia

The Asylum rzuca wyzwanie Spielbergowi. Zobacz zwiastun

2 komentarze
VOD Seriale

Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała

6 komentarzy
Filmy

Danny Boyle wierzy, że "28 lat później 3" powstanie

8 komentarzy