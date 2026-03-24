"Pomoc domowa". Kirsten Dunst w obsadzie kontynuacji

Po olbrzymim sukcesie kasowym filmu "Pomoc domowa" Lionsgate już zaczyna prace nad kontynuacją. Rozpoczął się proces wyboru obsady. Do powracającej jako Millie Calloway Sydney Sweeney dołączyła właśnie Kirsten Dunst.
"Pomoc domowa. Sekret". Co wiemy o kontynuacji?
Podobnie jak pierwsza część, "The Housemaid’s Secret"
będzie ekranizacją powieści Freidy McFadden
. W Polsce książka została wydana pod tytułem "Pomoc domowa. Sekret".
Za sequel odpowiadać będzie reżyser Paul Feig
i scenarzystka Rebecca Sonnenshine
. Para pracowała też przy pierwszym filmie. Sweeney
nie będzie jedyną osobą z obsady, która powróci w kontynuacji. Angaż już ma zagwarantowany Michele Morrone
. Kirsten Dunst
mogliście oglądać ostatnio w filmie "Urodzony rabuś
" u boku Channinga Tatuma
. To druga duża rola Dunst
w ostatnich tygodniach. Niedawno pisaliśmy o tym, że dołączyła do obsady drugiego "Minecrafta
".
Fabuła powieści "Pomoc domowa. Sekret" tak jest przedstawiana przez polskiego wydawcę: Nowa pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka ma jeden zakaz. Nie może zaglądać do sypialni, w której przebywa obłożnie chora żona pracodawcy. Mille woli dostosować się do tej zasady, nie ryzykować utraty posady. Ma przecież sekret, który musi zachować.
Skupia się na swych zadaniach – sprzątaniu luksusowego apartamentu, gotowaniu wymyślnych posiłków w lśniącej kuchni. W ciszy robi swoje, aż dostanie to, czego chce.
Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie odgłos płaczu pani Garrick. I fakt, że nikt nigdy jej nie widuje. W przeciwieństwie do śladów krwi na koszulach nocnych, które pomoc domowa znajduje podczas prania. Przejęta Millie w końcu puka do drzwi sypialni. A gdy te lekko się uchylają, widzi coś, co odmienia wszystko.
Kobieta wie, co robić – nie będzie to przecież jej pierwszy raz. Ochroni panią Garrick i swój własny sekret.
Douglas Garrick postąpił źle i zapłaci za to. Wszystko jest kwestią tego, jak daleko posunie się pomoc domowa.
