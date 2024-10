Nie tylko księżniczki. Disney zrobi film o księciu z bajki

Książę z bajki bohaterem filmu

Zwiastun filmu "Tajemnice lasu"

Szczegóły fabuły filmunie są na razie znane. Sam tytuł odnosi się do nazwy bohatera, który w angielskiej kulturze związany jest z bajką o Kopciuszku. Wiadomo jednak, że bohater tego filmu nie będzie księciem z konkretnej bajki, a raczej ma odwoływać się do stereotypowego obrazu księcia na białym koniu, który ratuje księżniczkę z opresji.Na chwilę obecną nie jest jasne, czy Disney planuje film jako obraz aktorski czy może jednak animację.Wiemy za to, że reżyserem całości ma być. To specjalista od familijnych produkcji. Ma na swoim koncie dwie pierwsze części " Paddingtona ", a ostatnio odniósł sukces filmem " Wonka ".King będzie też współautorem scenariusza. W pracach nad tekstem wspomogą go Simon Barnaby i Jon Croker (" Paddington 2 ").Postać Księcia z bajki jest w filmach dość często wykorzystywana. Dwie jego wersje pojawiają się w musicalu Disneya " Tajemnice lasu ". Disney sparodiował też tę postać w baśniowej komedii " Zaczarowana ". Najsłynniejszą wywróconą do góry nogami wersją księcia jest postać z drugiego i trzeciego " Shreka ".