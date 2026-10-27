Nie tylko wojna. Ukraina! 11. Festiwal Filmowy startuje 2 listopada

Czarownice, cheerleaderki z Charkowa, teatr weteranów wojennych i film reprezentujący Ukrainę w oscarowym wyścigu. Od 2 do 9 listopada Warszawa stanie się miejscem spotkania z kinem, które zaskakuje tematami, formą i spojrzeniem na rzeczywistość. 11. Ukraina! Festiwal Filmowy pokaże, jak wiele różnych historii opowiadają dziś ukraińscy twórcy.
W programie znalazły się filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach, odważne debiuty, dokumenty, animacje i krótkie metraże. Obok obrazów bezpośrednio odnoszących się do rosyjskiej inwazji są historie o miłości, przyjaźni, pamięci, sztuce i codziennym życiu. Festiwal to także spotkania z twórcami, dyskusje, warsztaty oraz wydarzenia łączące kino z muzyką i teatrem.
Czarownice, duchy i Rusłana Pysanka na otwarcie
Festiwal otworzy film "Demony
" w reżyserii Natalki Worożbyt
, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu w Locarno. To historia Niny z Połtawy, która przygarnia bezdomnego rosyjskiego włóczęgę podającego się za pisarza. W opowieści, w której realizm przenika się z fantastyką, pojawiają się czarownice, duchy i nieoczywiste relacje między bohaterami.
W filmie wystąpiła Rusłana Pysanka
, ukraińska aktorka znana polskiej publiczności przede wszystkim jako Horpyna z "Ogniem i mieczem
" Jerzego Hoffmana
. Aktorka zmarła w 2022 roku, w trakcie realizacji filmu. Produkcję ukończono jednak zgodnie z pierwotną wizją reżyserki.
Filmy, o których mówi świat
Wśród najważniejszych tytułów tegorocznej edycji są "Ślady
" - oficjalny ukraiński kandydat do Oscara, nagrodzony m.in. Nagrodą Publiczności w sekcji Panorama na Berlinale oraz Grand Jury Documentary Award na festiwalu Movies That Matter.
Do programu trafił także film "Za zwycięstwo!
" Walentyna Wasjanowycza
, wyróżniony Platform Award na festiwalu w Toronto, a następnie nagrodami Złotego Dukata dla najlepszego ukraińskiego filmu fabularnego i FIPRESCI w Odessie. Twórczości reżysera poświęcono również retrospektywę obejmującą filmy "Atlantyda
" i "Odblask
".
Wojna i codzienność - różne perspektywy
Współczesne ukraińskie kino opowiada o wojnie na wiele sposobów - nie tylko przez doświadczenia żołnierzy i cywilów, ale też przez zmiany zachodzące w życiu całych społeczności. "Divia
" Dmytra Hreszki
pokazuje skutki rosyjskiej inwazji dla środowiska naturalnego, co jest jednym z ważniejszych wątków tegorocznej edycji. Z kolei "Teatr weteranów
" Julii Bolszynskiej
przybliża grupę żołnierzy, medyków, wolontariuszy i weteranów przygotowujących inscenizację "Eneidy".
Inną perspektywę przynosi "Nice Ladies
" Marii Ponomarowej
. Bohaterkami dokumentu są członkinie charkowskiej grupy cheerleaderek po pięćdziesiątce. Rosyjska inwazja rozdziela zespół: część kobiet wyjeżdża z Ukrainy, inne zostają w bombardowanym Charkowie. Film pokazuje, jak mimo odległości i trudnych doświadczeń bohaterki próbują ocalić wieloletnią przyjaźń i poczucie wspólnoty. To opowieść nie tylko o wojnie, ale też o solidarności, sile kobiet i więziach, które pomagają przetrwać.
Różnorodność na ekranie
Ważną częścią festiwalu będzie konkurs krótkich metraży, do którego zakwalifikowano 23 filmy fabularne, dokumentalne i animowane. To okazja, by poznać nowe głosy i różnorodne sposoby opowiadania o rzeczywistości.
Osobne miejsce zajmuje sekcja "Białoruski Korpus Filmowy", przygotowana we współpracy z festiwalem Bulbamovie. W jej programie znalazły się filmy fabularne, dokumentalne i krótkie metraże.
"Bardzo zależy nam na pokazaniu różnorodności współczesnego ukraińskiego kina, zarówno pod względem podejmowanych tematów, jak i gatunków filmowych. W programie znalazły się komedie, musical, kino akcji, biografie, a także bardzo osobiste, intymne kino autorskie. Chcemy pokazać, że ukraińscy twórcy nie ograniczają się do jednego tematu ani jednego sposobu opowiadania. Nawet w warunkach wojny powstaje kino pełne humoru, wyobraźni i artystycznej odwagi" - mówi Martyna Lach, dyrektorka programowa festiwalu.
Nie tylko współczesność
Festiwal sięga również do historii. W programie znalazł się pokaz "Alima
" Georgija Tasina
z 1926 roku - jednego z najstarszych zachowanych filmowych portretów Tatarów krymskich. Film został zakazany przez władze radzieckie w 1937 roku, a jego kopie miały zostać zniszczone. Projekcji będzie towarzyszyć rozmowa "Krym. Zakazana pamięć" z udziałem Urszuli Doroszewskiej i Nedima Useinowa.
"Dowżenko. Pierwsze spojrzenie
" Kostiantyna Konowałowa
przenosi natomiast widzów do początków drogi Ołeksandra Dowżenki i pokazuje, jak jeden z najważniejszych twórców ukraińskiego kina szukał własnego języka filmowego.
Wydarzenia towarzyszące
Festiwal to nie tylko kino - widzowie będą mogli uczestniczyć w licznych wydarzeniach towarzyszących pokazom. W tegorocznym programie znalazł się panel "Ukraińskie kino 2026: od przetrwania do nowego modelu" poświęcony finansowaniu, koprodukcjom i przyszłości ukraińskiej kinematografii w Europie. Zaplanowano także debatę i warsztaty "Dezinformacja i jej społeczne konsekwencje" oraz masterclass "Bezprawie dramatu" z Natalką Worożbyt.
Na młodszych widzów czekają pokazy animacji i zajęcia, a także spektakl "Kotygoroszko". Uczestnicy festiwalu będą mogli również wziąć udział w warsztatach "Wybijka", poświęconych tradycyjnym ukraińskim technikom zdobienia tkanin.
Finał z DAGADANA
Zwieńczeniem festiwalu będzie wyjątkowe spotkanie kina niemego z muzyką na żywo. Polsko-ukraiński zespół DAGADANA wykona autorską ścieżkę dźwiękową do filmu "Teczka kuriera dyplomatycznego" Ołeksandra Dowżenki z 1927 roku. Niemal stuletni obraz jednego z najważniejszych twórców ukraińskiej kinematografii zyska nowe brzmienie dzięki zespołowi, który od lat łączy polskie i ukraińskie inspiracje z jazzem, elektroniką, muzyką ludową i art popem. Po projekcji artystki zagrają również krótki set koncertowy. Tego wieczora klasyka ukraińskiego kina spotka się ze współczesną muzyką, a film sprzed niemal stu lat stanie się punktem wyjścia do zupełnie nowego doświadczenia. Od 2 do 9 listopada Ukraina! Festiwal Filmowy zaprasza do świata kina, które pozwala zobaczyć Ukrainę w całej jej różnorodności. Tegoroczna edycja odbywa się w kinach Atlantic i Amondo oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy i Ukraińskim Domu. Bilety i karnety są w sprzedaży, a pełny program dostępny jest na stronie www.ukrainaff.com.
Informacja sponsorowana