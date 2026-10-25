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Nie uwierzycie, ILE wydaje A24 na swój największy film w historii

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nie+uwierzycie%2C+ILE+wydaje+A24+na+sw%C3%B3j+najwi%C4%99kszy+film+w+historii-169303
Nie uwierzycie, ILE wydaje A24 na swój największy film w historii
O tym, że "Elden Ring" będzie najdroższym filmem w historii studia A24, wiedzieliśmy od dawna. Jednak do teraz nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak drogą produkcją jest on w rzeczywistości. Artykuł w "The Wall Street Journal" szokuje podawaną kwotą.

"Elden Ring" musi zarobić w kinach więcej niż najbardziej kasowy film A24 w historii



Przypomnijmy, że do tej pory mówiło się o budżecie "Elden Ring" w wysokości 100 milionów dolarów. Już ta kwota należy do najwyższych w historii A24. Wcześniej najdroższą produkcją studia był "Wielki Marty", który kosztował ok. 70 milionów dolarów.

Zdjęcia do "Elden Ring" zakończyły się latem. Teraz trwa postprodukcja, w tym niezwykle kosztowna praca nad efektami specjalnymi. I jak twierdzi "The Wall Street Journal", A24 będzie musiało wydać na nie co najmniej 100 milionów dolarów. W efekcie całkowity budżet produkcji wyniesie około 200 milionów dolarów.

A to oznacza, że "Elden Ring" w kinach będzie musiał zarobić co najmniej 500 milionów dolarów. To kwota, której do tej pory nie udało się osiągnąć żadnemu filmowi A24. Najbliżej tej granicy był tegoroczny "Backrooms. Bez wyjścia", który zgarnął w kinach 400 milionów dolarów. Co ciekawe, ten film osiągnął tak wysoki wynik mimo budżetu wynoszącego zaledwie 10 milionów dolarów.


O filmie "Elden Ring"



Najdroższe widowisko w historii A24 to adaptacja słynnej gry wideo "Elden Ring" z 2022 roku. Za tytuł ten odpowiadali Hidetaka Miyazaki oraz George R.R. Martin.

Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa.

Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę.

Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy.

Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem.

I zostać Eldeńskim Władcą.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Alex Garland. W obsadzie filmu znaleźli się Kit Connor ("Heartstopper"), Ben Whishaw ("Skyfall") oraz Cailee Spaeny ("Obcy: Romulus").

Zwiastun gry "Elden Ring"




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