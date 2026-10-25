Nie uwierzycie, ILE wydaje A24 na swój największy film w historii

O tym, że "Elden Ring" będzie najdroższym filmem w historii studia A24, wiedzieliśmy od dawna. Jednak do teraz nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak drogą produkcją jest on w rzeczywistości. Artykuł w "The Wall Street Journal" szokuje podawaną kwotą.
"Elden Ring" musi zarobić w kinach więcej niż najbardziej kasowy film A24 w historii
Przypomnijmy, że do tej pory mówiło się o budżecie "Elden Ring
" w wysokości 100 milionów dolarów
. Już ta kwota należy do najwyższych w historii A24. Wcześniej najdroższą produkcją studia był "Wielki Marty
", który kosztował ok. 70 milionów dolarów.
Zdjęcia do "Elden Ring
" zakończyły się latem. Teraz trwa postprodukcja, w tym niezwykle kosztowna praca nad efektami specjalnymi. I jak twierdzi "The Wall Street Journal", A24 będzie musiało wydać na nie co najmniej 100 milionów dolarów. W efekcie całkowity budżet produkcji wyniesie około 200 milionów dolarów
.
A to oznacza, że "Elden Ring" w kinach będzie musiał zarobić co najmniej 500 milionów dolarów. To kwota, której do tej pory nie udało się osiągnąć żadnemu filmowi A24
. Najbliżej tej granicy był tegoroczny "Backrooms. Bez wyjścia
", który zgarnął w kinach 400 milionów dolarów. Co ciekawe, ten film osiągnął tak wysoki wynik mimo budżetu wynoszącego zaledwie 10 milionów dolarów.
O filmie "Elden Ring"
Najdroższe widowisko w historii A24 to adaptacja słynnej gry wideo "Elden Ring
" z 2022 roku. Za tytuł ten odpowiadali Hidetaka Miyazaki
oraz George R.R. Martin
. Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa.
Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę.
Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy.
Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem.
I zostać Eldeńskim Władcą.
Za reżyserię i scenariusz odpowiada Alex Garland
. W obsadzie filmu znaleźli się Kit Connor
("Heartstopper
"), Ben Whishaw
("Skyfall
") oraz Cailee Spaeny
("Obcy: Romulus
").
Zwiastun gry "Elden Ring"