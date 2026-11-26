David Fincher promuje właśnie swój nowy film "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Dzięki temu jest gościem wielu programów i podcastów. W jednym z nich - "The Big Picture" - podzielił się naprawdę zaskakującymi planami na przyszłość.
David Fincher w zupełnie nowej roli. Brad Pitt w obsadzie
W rozmowie z prowadzącymi "The Big Picture" David Fincher ujawnił, że pracuje nad pełnometrażowym filmem animowanym
. To nowość w jego karierze. Do tej pory z animacją reżyser miał do czynienia tylko na małym ekranie. Był producentem serialu-antologii "Miłość, śmierć i roboty
" i reżyserem dwóch odcinków. W projekt zaangażowany jest Brad Pitt,
czyli gwiazda najnowszego filmu Finchera
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
". Udzieli głosu bohaterowi, który zostanie też stworzony na podobieństwo aktora. Fincher twierdzi jednak, że animacja nie będzie korzystać z motion capture ani z rotoskopu. Skany sylwetki Pitta
stanowić będą jedynie punkt wyjścia, ponieważ sama animacja ma mieć niezwykle wystylizowany charakter.
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W czasie rozmowy Fincher
ujawnił, że nie jest to jedyny projekt, którym kusi Brada Pitta
do ponownej współpracy. Jak twierdzi, w zanadrzu ma też najstraszniejszą opowieść w historii kina. Jednak Pitt nie chce zgodzić się na jej realizację, twierdząc, że ani on, ani świat nie są na ten film gotowi.
Brzmi intrygująco. Czy jednak którykolwiek z tych projektów ujrzy światło dzienne? Trudno powiedzieć.
Na razie pewne jest, że już wkrótce widzowie będą mogli obejrzeć jego film "Dalsze perypetie Cliffa Bootha
". Jest to ostatni projekt Finchera
zrealizowany dla platformy Netflix. Niespodziewanie w tym roku długoletnia, owocna współpraca reżysera z platformą dobiegła końca. Nowe projekty Finchera
mogą więc powstać dla innych gigantów streamingu, a może nawet z myślą o kinowej dystrybucji.
Zwiastun filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha"