Nie zaproszono jej na konwent Harry'ego Pottera, bo ma konto na OnlyFans. Jessie Cave komentuje

źródło: Getty Images
autor: Tim P. Whitby
Konwenty Harry'ego Pottera cieszą się dużym zainteresowaniem fanów. Wśród gwiazd zaproszonych na jedną z takich imprez zabrakło Jessie Cave, czyli ekranowej Lavender Brown. Wszystko przez nieerotyczny profil, jaki aktorka prowadzi na platformie OnlyFans.


Jessie Cave o koncie na OnlyFans


Cave założyła profil na OnlyFans w marcu tego roku, by wyjść z długów i zebrać fundusze na remont domu. Nie prezentuje typowo erotycznych treści, lecz wideo, na których bawi się włosami. Treści te wystarczyły jednak, aby stała się niemile widziana na konwentach Harry'ego Pottera. Aktorka odniosła się do sytuacji we wpisie na Substracku: 

Odkryłam, że nie zostałam zaproszona na konwent Harry'ego Pottera, bo mam konto na OnlyFans. Organizatorzy wyjaśnili, że to dlatego że to wydarzenie rodzinne, a OnlyFans jest powiązane z pornografią. Byłam zdumiona, ponieważ niektórzy aktorzy biorący udział w konwentach (a właściwie większość z nich) ma na koncie seriale i filmy, w których występowali w scenach erotycznych. A ja po prostu bawię się swoimi włosami!

Cave zaznaczyła jednak, że perspektywa braku zaproszeń na konwencje i zloty fanów nie spędza jej snu z powiek. 

Uczestniczyłam w konwentach przez ponad 15 lat i mam wystarczająco dużo zdjęć i pamiątek powiązanych z czarodziejami.

Tydzień temu aktorka świętowała pół roku na platformie OnlyFans. Uczciła to serią zdjęć na Instagramie, które podpisała: 

Wszystkiego najlepszego z okazji mojej szóstej miesięcznicy na Only Fanz. To była najbardziej wyzwalająca rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Jestem wdzięczna.

Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej: 



Nie tylko Harry Potter. Skąd znamy Jessie Cave?


Jessie Cave najlepiej znana jest z roli Lavender Brown w filmach o przygodach Harry'ego Pottera (wystąpiła w "Księciu Półkrwi" oraz dwóch częściach "Insygniów Śmierci"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Wielkie nadzieje", "Dumni i wściekli", "Pentameron", a także seriale "Między kasą a zapleczem", "Czarne lustro", "Panna Scarlet i komisarz", "Buffering". Aktualnie jej filmografię zamyka dramat psychologiczny "Czas kruka", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu Sundance.

Zobacz zwiastun filmu "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II"


Wyreżyserowany przez Davida Yatesa film "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" trafił na ekrany w 2011 roku. Jessie Cave powtórzyła w nim rolę Lavender Brown – sympatii Rona i koleżanki z klasy Harry'ego. Przypominamy zwiastun:


