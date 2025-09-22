Nie zaproszono jej na konwent Harry'ego Pottera, bo ma konto na OnlyFans. Jessie Cave komentuje

Konwenty Harry'ego Pottera cieszą się dużym zainteresowaniem fanów. Wśród gwiazd zaproszonych na jedną z takich imprez zabrakło Jessie Cave, czyli ekranowej Lavender Brown. Wszystko przez nieerotyczny profil, jaki aktorka prowadzi na platformie OnlyFans.
Jessie Cave o koncie na OnlyFansCave
założyła profil na OnlyFans w marcu tego roku, by wyjść z długów i zebrać fundusze na remont domu. Nie prezentuje typowo erotycznych treści, lecz wideo, na których bawi się włosami. Treści te wystarczyły jednak, aby stała się niemile widziana na konwentach Harry'ego Pottera
. Aktorka odniosła się do sytuacji we wpisie na Substracku: Odkryłam, że nie zostałam zaproszona na konwent Harry'ego Pottera, bo mam konto na OnlyFans. Organizatorzy wyjaśnili, że to dlatego że to wydarzenie rodzinne, a OnlyFans jest powiązane z pornografią. Byłam zdumiona, ponieważ niektórzy aktorzy biorący udział w konwentach (a właściwie większość z nich) ma na koncie seriale i filmy, w których występowali w scenach erotycznych. A ja po prostu bawię się swoimi włosami! Cave
zaznaczyła jednak, że perspektywa braku zaproszeń na konwencje i zloty fanów nie spędza jej snu z powiek. Uczestniczyłam w konwentach przez ponad 15 lat i mam wystarczająco dużo zdjęć i pamiątek powiązanych z czarodziejami.
Tydzień temu aktorka świętowała pół roku na platformie OnlyFans. Uczciła to serią zdjęć na Instagramie, które podpisała: Wszystkiego najlepszego z okazji mojej szóstej miesięcznicy na Only Fanz. To była najbardziej wyzwalająca rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Jestem wdzięczna.
Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:
Nie tylko Harry Potter. Skąd znamy Jessie Cave?Jessie Cave
najlepiej znana jest z roli Lavender Brown w filmach o przygodach Harry'ego Pottera
(wystąpiła w "Księciu Półkrwi
" oraz dwóch częściach "Insygniów Śmierci
"). W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Wielkie nadzieje
", "Dumni i wściekli
", "Pentameron
", a także seriale "Między kasą a zapleczem
", "Czarne lustro
", "Panna Scarlet i komisarz
", "Buffering
". Aktualnie jej filmografię zamyka dramat psychologiczny "Czas kruka
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu Sundance.
Zobacz zwiastun filmu "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II"
Wyreżyserowany przez Davida Yatesa
film "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II
" trafił na ekrany w 2011 roku. Jessie Cave
powtórzyła w nim rolę Lavender Brown – sympatii Rona
i koleżanki z klasy Harry'ego
. Przypominamy zwiastun: