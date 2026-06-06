Niemożliwe stało się możliwe. Oto zwiastun "Guild Wars 3"

Na tę chwilę fani cyklu "Guild Wars" czekali 14 lat. Podczas Summer Game Fest ArenaNet wreszcie oficjalnie potwierdziła nadejście "Guild Wars 3". Niestety na grę musicie jeszcze trochę poczekać.
Co wiemy o "Guild Wars 3"?
Choć gra "Guild Wars 3" nadchodzi, to jednak jeszcze długo nie będzie oficjalnie dostępna. Beta gry ma mieć swoją premierę dopiero jesienią 2027 roku. Ale zapisy na nią już trwają. O formalnej dacie premiery ArenaNet nie chce mówić.
Mówi za to, czym będzie "Guild Wars 3". Ma to być nowy etap w ewolucji gier MMO. Gracze dostaną mocno rozbudowaną personalizację postaci. Gra ma dawać graczom poczucie wiarygodności, responsywność i satysfakcji. Ma być pozytywną przestrzenią do budowania growej wspólnoty, która będzie cieszyć się z opowiadanych przez ArenaNet historia.
Formalnie "Guild Wars 3" zapowiadane jest jako prequel cyklu. Akcja osadzona został tysiąc lat przed czasami pierwszej gry cyklu. Głównym regionem będzie Tyrian.