Niemoralna propozycja zostanie ponownie złożona

Paramount Players sięga po jeden z większych przebojów studia i zamierza go odświeżyć. Jak podaje portal Collider, w przygotowaniu jest, czyli remake słynnejSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy za to, kto przygotuje scenariusz. Angaż otrzymała Erin Cressida Wilson ).Oryginał był historią młodej, szczęśliwej pary, której tytułową propozycję składa podstarzały milioner. Deal jest prosty: noc z kobietą w zamian za milion dolarów.W 1993 rokubyła jednym z największych kasowych przebojów. W Stanach zajęła szóste miejsce w rocznym zestawieniu box office'u zarabiając 106 milionów dolarów. Obraz otrzymał też siedem nominacji do Złotych Malin , z czego trzy zamienił na statuetki.