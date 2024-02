Nieprawdopodobna historia, która wydarzyła się naprawdę. "Bracia ze stali" w kinach już od piątku.[WIDEO]

W centrum akcji– najnowszej produkcji studia A24 – Durkin umieścił Kevina Von Ericha – mistrza Texasu wagi ciężkiej, syna Fritza Von Ericha. To właśnie nestor rodu został znanym promotorem wrestlingu. Jako niespełniony piłkarz Fritz swoje ambicje pragnął realizować w wrestlingu. Kiedy i w tej sferze nie odniósł sukcesów jako zawodnik, postanowił, że realizację jego ambicji i niezrealizowanych pragnień powinni przejąć synowie. Na ringu walczyło pięciu jego synów, w Durkin zdecydował się pokazać czwórkę: Kevina ( Zac Efron ), Davida ( Harris Dickinson ), Kerry’ego ( Jeremy Allen White ) i Mike’a ( Stanley Simons ). –– mówił Durkin w trakcie konferencji prasowej.Pierwszy dramat jaki dosięgnął Von Erichów to nagła śmierć ich pierwszego syna Jacka Juniora. Już wtedy zaczęto mówić o "klątwie Von Erichów", która – jak uznała prasa i teksańskie środowisko wrestlerskie – była związana ze zmianą nazwiska przez Fritza: z Adkisson na Von Erich. To zdarzenie zapoczątkowało serię tragedii, jakich doświadczyła rodzina. Sean Durkin mówi:Nic dziwnego, że to właśnie braterskiej miłości i relacjom Kevina, Davida, Kerry’ego i Mike’a reżyser poświęca najwięcej zainteresowania. Durkin świadomie na pierwszym planie umieścił Kevina Von Ericha, który podejmuje walkę nie tylko na ringu, ale przede wszystkim o to, by uwolnić się od przypisywanej jego rodzinie klątwy i odnaleźć własne szczęście.Jak to z historiami opartymi na faktach bywa, często najbardziej interesującym aspektem jest bliskość tego, co na ekranie, do prawdy. Nic dziwnego, że podczas premiery filmu w Dallas wszystkie oczy były zwrócone na prawdziwego Kevina Von Ericha. –– przyznał wrestler. Sam Efron wspomniał, że uznanie Von Ericha było jednym z najbardziej satysfakcjonujących momentów jego życia.