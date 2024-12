Niespodzianka! "Wicked" z datą premiery na VOD. Najbardziej kasowa adaptacja musicalu wkrótce w streamingu

Kinowy hit "Wicked" za parę dni na VOD!

Zwiastun filmu "Wicked"

trafił do kin pod koniec listopada. Obraz z miejsca stał się hitem. Jego globalne wpływy zbliżają się do granicy. Z tego 400 milionów dolarów pochodzi z Ameryki.Tym samympobił wszystkie rekordy dotyczące adaptacji broadwayowskich musicali. Można więc było oczekiwać, że Universal wstrzyma się z premierą filmu na VOD. Tak się jednak nie stało.Jak donosi portal When to Stream,! Film będzie dostępny na platformach streamingowych oferujących kupno lub wypożyczenie wersji cyfrowych takich jak: Google Play czy Apple TV.W nieopowiedzianej historii czarownic z krainy Oz zobaczymy jako Elphabę Cynthię Erivo , zdobywczynię nagród: Emmy, Grammy i Tony. Elphaba jest niezwykłą kobietą ze względu na zielony kolor skóry, która jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. W roli Glindy zobaczymy zdobywczynię nagrody Grammy, supergwiazdę Arianę Grande , która jeszcze nie odkryła swojego prawdziwego serca. Obie bohaterki są studentkami Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń. Jednak po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz ich przyjaźń staje na rozdrożu, a ich życie obiera zupełnie inne ścieżki. Glinda pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostaje wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa ma jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości. Niezwykłe przygody w krainie Oz sprawią, że ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu.