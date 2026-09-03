Niespodzianka! David Zayas w 2. sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"

Tej informacji chyba mało kto się spodziewał. Jak donoszą amerykańskie media, David Zayas jest na planie drugiego sezonu serialu Showtime "Dexter: Zmartwychwstanie".
Batista wraca. Ale jak? David Zayas
pojawił się w pierwszym sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"
. Powrócił jako ulubieniec wielu fanów, Batista
. Jednak wydawało się, że jego czas w serialu dobiegł końca. Jest jednak inaczej.
Aktualnie trwają zdjęcia do drugiego sezonu. W sieci pojawiły się nagrania z planu, na których wyraźnie widać nie tylko Michaela C. Halla
jako Dextera, ale również Davida Zayasa
.
W sieci oczywiście roi się od spekulacji, ponieważ oficjalnie udział Zayasa
w drugim sezonie nie został potwierdzony. Nie jest więc jasne, w jaki sposób twórcy zamierzają rozwiązać problem Batisty.
Co ciekawe, na planie był też obecny syn aktora, David Zayas Jr. Z docierających zza oceanu informacji wynika również, że na plan zawitała już także Uma Thurman
. Aktorka powraca jako Charley.
W drugim sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"
Dexter znajdzie się między młotem a kowadłem, a dokładniej między dwoma zabójcami: jednym osławionym, a drugim terroryzującym Nowy Jork w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Jednocześnie musi się zmierzyć ze swoim największym jak dotąd wrogiem: kryzysem wieku średniego. Tymczasem Harrison kontynuuje własne dążenie do sprawiedliwości, gdy ojciec i syn stają w obliczu najciemniejszego rozdziału w swoim życiu.
Zwiastun serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"