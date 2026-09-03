Newsy Seriale Niespodzianka! David Zayas w 2. sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"
Seriale

Niespodzianka! David Zayas w 2. sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Niespodzianka+David+Zayas+w+2.+sezonie+serialu+%22Dexter%3A+Zmartwychwstanie%22-168385
Niespodzianka! David Zayas w 2. sezonie serialu &quot;Dexter: Zmartwychwstanie&quot;
Tej informacji chyba mało kto się spodziewał. Jak donoszą amerykańskie media, David Zayas jest na planie drugiego sezonu serialu Showtime "Dexter: Zmartwychwstanie".

Batista wraca. Ale jak?



David Zayas pojawił się w pierwszym sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie". Powrócił jako ulubieniec wielu fanów, Batista. Jednak wydawało się, że jego czas w serialu dobiegł końca. Jest jednak inaczej.

Aktualnie trwają zdjęcia do drugiego sezonu. W sieci pojawiły się nagrania z planu, na których wyraźnie widać nie tylko Michaela C. Halla jako Dextera, ale również Davida Zayasa.


W sieci oczywiście roi się od spekulacji, ponieważ oficjalnie udział Zayasa w drugim sezonie nie został potwierdzony. Nie jest więc jasne, w jaki sposób twórcy zamierzają rozwiązać problem Batisty.

Co ciekawe, na planie był też obecny syn aktora, David Zayas Jr. Z docierających zza oceanu informacji wynika również, że na plan zawitała już także Uma Thurman. Aktorka powraca jako Charley.

W drugim sezonie serialu "Dexter: Zmartwychwstanie" Dexter znajdzie się między młotem a kowadłem, a dokładniej między dwoma zabójcami: jednym osławionym, a drugim terroryzującym Nowy Jork w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Jednocześnie musi się zmierzyć ze swoim największym jak dotąd wrogiem: kryzysem wieku średniego. Tymczasem Harrison kontynuuje własne dążenie do sprawiedliwości, gdy ojciec i syn stają w obliczu najciemniejszego rozdziału w swoim życiu.

Zwiastun serialu "Dexter: Zmartwychwstanie"




Powiązane artykuły David Zayas

Zobacz wszystkie artykuły

Dexter: Zmartwychwstanie  (2025)

 Dexter: Zmartwychwstanie

Dexter  (2006)

 Dexter

Dexter: Nowa krew  (2021)

 Dexter: Nowa krew

Dexter: Grzech pierworodny  (2024)

 Dexter: Grzech pierworodny

Najnowsze Newsy

Filmy

Sandra Hüller zagra mężczyznę. Co wiemy o "Arbeit und Struktur"?

Seriale

Powstanie 3. sezon "MobLand". Tom Hardym wróci?

1 komentarz
Filmy

Nie żyje ikona amerykańskiego feminizmu

3 komentarze

Nie żyje Carla Jeffery ("Zombi"). Miała 33 lata

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Rumunia zgłasza "Fiord", który już był na liście

1 komentarz
Filmy

"Absolwent" wraca do kin

Festiwale i nagrody Filmy

"Tony" ze znakiem jakości FILMWEB POLECA

1 komentarz