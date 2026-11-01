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Niespodzianka! Jest nowy odcinek "To: Witajcie w Derry"

Deadline / autor: /
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Niespodzianka! Jest nowy odcinek &quot;To: Witajcie w Derry&quot;
źródło: Materiały prasowe
"Cukierek albo psikus", powiedziało HBO i opublikowało halloweenowy odcinek-niespodziankę serialu "To: Witajcie w Derry". Od wczoraj można oglądać nową odsłonę serialu, który zgłębia historię tytułowego miasteczka.

"To: Witajcie w Derry" – o czym opowiada halloweenowy odcinek? 




TO halloweenowa niespodzianka, czytamy na Instagramie HBO Max, gdzie opublikowano również zapowiadające odcinek krótkie wideo. Złapcie ten wcześniej niewidziany odcinek specjalny zgłębiający historię TEGo w Derry.
 


Oficjalny opis 30-minutowego odcinka specjalnego brzmi następująco: Setki lat przed Pennywise'em trójka nastolatków odważa się wejść do lasu, gdzie spotykają przerażające starożytne bóstwo.

"To: Witajcie w Derry" jest prequelem dwóch filmów z serii "To". Serial zadebiutował w październiku 2025 roku. W przygotowaniu jest drugi sezon, który ma pokazać Pennywise'a w sposób, w jaki dotychczas go nie widzieliśmy.

"To: Witajcie w Derry" – zwiastun




Derry w stanie Maine to idylliczne miasteczko, pod którego powierzchnią czai się dawno pogrzebane zło. Śledząc losy grupy przyjaciół w roku 1962, ta przerażająca historia początków ukazuje panowanie wielowymiarowego bytu w jego obecnej, najbardziej przerażającej formie: morderczego, zmiennokształtnego klauna znanego jako Pennywise.

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 To: Rozdział 2

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