Niespodzianka! Michael C. Hall wraca jako Dexter. Zobacz czołówkę prequela

Dexter Morgan powraca w dwóch serialach!

Teaser nowego serialu "Dexter: Original Sin"

Do tej pory wiedzieliśmy o planach realizacji prequelowego serialu Michael C. Hall był z nim związany jako producent. Teraz okazuje się, że powróci w nim także jako aktor.Na ekranie go jednak nie zobaczymy.opowiadającym o swojej młodości w Miami. Młodzieńczą wersję bohatera gra tam Patrick Gibson.Jak się jednak okazuje, w przygotowaniu jest również drugi serial. Projekt nosi tytuł. Jego akcja rozgrywać się będzie po wydarzeniach z serialuSzczegóły nowego serialu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że zdjęcia ruszą w styczniu, a premiera planowana jest na lato przyszłego roku.To nie koniec dobrych wieści dla fanów. Showtime miało jeszcze jedną niespodziankę dla fanów Dextera. To pierwszy teaser nowego serialuprezentujący czołówkę. Akcja show rozgrywa się w Miami na początku lat 90. Poznamy w nim pierwszy kroki Dextera na drodze do bycia funkcjonującym seryjnym zabójcą.Teaser znajdziecie poniżej: