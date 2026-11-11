Newsy Seriale Niespodzianka w finale "VisionQuest". Powrót znanej postaci w scenie po napisach
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Niespodzianka w finale "VisionQuest". Powrót znanej postaci w scenie po napisach

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Niespodzianka+w+finale+%22VisionQuest%22.+Scena+po+napisach+zapowiada+wielki+powr%C3%B3t+w+MCU-169609
Niespodzianka w finale &quot;VisionQuest&quot;. Powrót znanej postaci w scenie po napisach
źródło: materialy promocyjne
Dostępny jest już finał serialu "VisionQuest", będący ostatnim elementem trylogii, na którą składają się też "WandaVision" oraz "To zawsze Agatha". W ostatnim odcinku pojawiła się scena po napisach, która z pewnością zainteresuje fanów MCU. 

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W dodatkowej scenie, zamykającej odcinek "Po kres", zakapturzona postać unosi gruzy góry Wundagore, pod którymi Wanda Maximoff znalazła się w finale filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" z 2022 roku. Bohaterka pozornie zginęła wówczas podczas zawalenia się góry. Tajemniczy przybysz (którym, jak można założyć, jest Doctor Doom) zwraca się do niej słowami: "Scarlet Witch, obudź się. Twoja moc będzie należeć do mnie".

Scena wydaje się zapowiadać udział Elizabeth Olsen w filmie "Avengers: Doomsday", który trafi do kin 18 grudnia. W finale "VisionQuest" Vision (Paul Bettany) ponownie spotyka się z oboma synami, Tommym (Ruaridh Mollica) i Billym (Joe Locke). Marvel Studios wcześniej zasugerowało możliwość ponownego połączenia całej rodziny na swoich profilach społecznościowych. Opublikowany przez studio zapis w kodzie binarnym można odczytać jako zdanie: "Nigdy tak naprawdę nie moglibyśmy się rozstać, nawet gdybyśmy próbowali". To słowa, które Wanda wypowiedziała wcześniej do Tommy'ego i Billy'ego w finale "WandaVision".

Sama Olsen jeszcze w marcu unikała potwierdzenia, czy ponownie wcieli się w Scarlet Witch. Zapytana o udział w "Avengers: Doomsday", odpowiedziała: "Nic nie wiem". Wyjaśniła, że woli nie znać planów Marvela, ponieważ dzięki temu nie zdradzi przypadkiem żadnych szczegółów. Na razie studio nie potwierdziło oficjalnie powrotu aktorki.

"VisionQuest" - zwiastun



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