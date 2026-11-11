Niespodzianka w finale "VisionQuest". Powrót znanej postaci w scenie po napisach

Dostępny jest już finał serialu "VisionQuest", będący ostatnim elementem trylogii, na którą składają się też "WandaVision" oraz "To zawsze Agatha". W ostatnim odcinku pojawiła się scena po napisach, która z pewnością zainteresuje fanów MCU. UWAGA! PONIŻEJ SPOILERY DOTYCZĄCE FINAŁU "VISIONQUEST"
Wielki powrót w MCU
W dodatkowej scenie, zamykającej odcinek "Po kres", zakapturzona postać unosi gruzy góry Wundagore, pod którymi Wanda Maximoff
znalazła się w finale filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu
" z 2022 roku. Bohaterka pozornie zginęła wówczas podczas zawalenia się góry. Tajemniczy przybysz (którym, jak można założyć, jest Doctor Doom
) zwraca się do niej słowami: "Scarlet Witch, obudź się. Twoja moc będzie należeć do mnie".
Scena wydaje się zapowiadać udział Elizabeth Olsen
w filmie "Avengers: Doomsday
", który trafi do kin 18 grudnia. W finale "VisionQuest
" Vision
(Paul Bettany
) ponownie spotyka się z oboma synami, Tommym (Ruaridh Mollica
) i Billym (Joe Locke
). Marvel Studios wcześniej zasugerowało możliwość ponownego połączenia całej rodziny na swoich profilach społecznościowych. Opublikowany przez studio zapis w kodzie binarnym można odczytać jako zdanie: "Nigdy tak naprawdę nie moglibyśmy się rozstać, nawet gdybyśmy próbowali". To słowa, które Wanda
wypowiedziała wcześniej do Tommy'ego i Billy'ego w finale "WandaVision
".
Sama Olsen
jeszcze w marcu unikała potwierdzenia, czy ponownie wcieli się w Scarlet Witch
. Zapytana o udział w "Avengers: Doomsday
", odpowiedziała: "Nic nie wiem". Wyjaśniła, że woli nie znać planów Marvela, ponieważ dzięki temu nie zdradzi przypadkiem żadnych szczegółów. Na razie studio nie potwierdziło oficjalnie powrotu aktorki.
"VisionQuest" - zwiastun