Niespodziewany ślub w rodzinie, czyli "Dalej jazda 2" w nowym zwiastunie! Film w kinach od 6 lutego 2026

Filmy / Wideo / Multimedia

źródło: Materiały prasowe
autor: Magda Boruch
Do sieci trafiły właśnie nowy zwiastun i plakat komedii "Dalej jazda 2" w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, który wraz z Marcinem Baczyńskim jest też autorem scenariusza. To kontynuacja kinowego hitu o rodzinie Gugulaków, który do polskich kin ściągnął ponad pół miliona widzów! "Dalej jazda 2" jest ciepłą, wzruszającą i pełną humoru opowieścią o miłości, przyjaźni i rodzinie, która udowadnia, że na ślub i na miłość nigdy nie jest za późno. Premiera w kinach - 6 lutego 2026 r.


W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Bartłomiej Firlet i Wiktor Zborowski. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura, Anna Szymańczyk, Sebastian Stankiewicz czy Bohdan Łazuka.

Do najważniejszej obsady dołącza natomiast Maria Winiarska, która tworzy postać Danusi – charyzmatycznej właścicielki radiowej kawiarenki "Wesoła wdówka". Jej historia splata się w romantyczny wątek z Antonim Kryską (Wiktor Zborowski), przypominając, że drugą połówkę można odnaleźć w każdym wieku. Dodatkowego kontekstu i autentyczności tej relacji dostarcza fakt, że ekranowa para jest małżeństwem z długoletnim stażem w prawdziwym życiu.

"Dalej jazda 2" to kino uniwersalne: ciepłe, mądre i zabawne, stworzone z myślą o wspólnym seansie – zarówno dla widzów, którzy pokochali Gugulaków w pierwszej części, jak i dla tych, którzy dopiero ich poznają. Klimatem łączy humor i serce, kojarzące się z najlepszymi polskimi opowieściami o rodzinie. Dowodem siły filmu "Dalej jazda" jest ponad pół miliona widzów, które pierwsza część przyciągnęła do polskich kin oraz wielotygodniowa obecność na listach TOP 10 najważniejszych serwisów streamingowych.

O fabule: Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.

