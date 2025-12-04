Niespodziewany ślub w rodzinie, czyli "Dalej jazda 2" w nowym zwiastunie! Film w kinach od 6 lutego 2026

Do sieci trafiły właśnie nowy zwiastun i plakat komedii "Dalej jazda 2" w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, który wraz z Marcinem Baczyńskim jest też autorem scenariusza. To kontynuacja kinowego hitu o rodzinie Gugulaków, który do polskich kin ściągnął ponad pół miliona widzów! "Dalej jazda 2" jest ciepłą, wzruszającą i pełną humoru opowieścią o miłości, przyjaźni i rodzinie, która udowadnia, że na ślub i na miłość nigdy nie jest za późno. Premiera w kinach - 6 lutego 2026 r.
W drugiej części na ekran powracają uwielbiani bohaterowie, a wraz z nimi imponująca obsada: Marian Opania
, Małgorzata Rożniatowska
, Mariusz Drężek
, Anita Sokołowska
, Julia Wieniawa
, Bartłomiej Firlet
i Wiktor Zborowski
. W filmie nie zabraknie też występów gwiazd, takich jak Cezary Pazura
, Anna Szymańczyk
, Sebastian Stankiewicz
czy Bohdan Łazuka
.
Do najważniejszej obsady dołącza natomiast Maria Winiarska
, która tworzy postać Danusi – charyzmatycznej właścicielki radiowej kawiarenki "Wesoła wdówka". Jej historia splata się w romantyczny wątek z Antonim Kryską (Wiktor Zborowski
), przypominając, że drugą połówkę można odnaleźć w każdym wieku. Dodatkowego kontekstu i autentyczności tej relacji dostarcza fakt, że ekranowa para jest małżeństwem z długoletnim stażem w prawdziwym życiu. "Dalej jazda 2"
to kino uniwersalne: ciepłe, mądre i zabawne, stworzone z myślą o wspólnym seansie – zarówno dla widzów, którzy pokochali Gugulaków w pierwszej części, jak i dla tych, którzy dopiero ich poznają. Klimatem łączy humor i serce, kojarzące się z najlepszymi polskimi opowieściami o rodzinie. Dowodem siły filmu "Dalej jazda
" jest ponad pół miliona widzów, które pierwsza część przyciągnęła do polskich kin oraz wielotygodniowa obecność na listach TOP 10 najważniejszych serwisów streamingowych. O fabule: Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności.
Zwiastun filmu "Dalej jazda 2"
Informacja sponsorowana