Niezależne Zrzeszenie Studentów UW organizuje "Prawie Kino Letnie" – plenerowe kino w ogrodach BUW-u

Już po raz dziewiąty Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje trzy wieczory pełne magii kina pod gołym niebem. Dobór filmów nie jest przypadkowy — wszystkie seanse zabiorą nas w podróż do innego świata i pomogą dostrzec to, co znajduje się "Po drugiej stronie rzeczywistości". To właśnie nieoczywistość stała się przewodnim motywem tegorocznej edycji "Prawie Kina Letniego".27.06 – film niespodzianka oraz " Niezgodna 28.06 – " Ile waży koń trojański " oraz " Truman Show 29.06 – " Wyścig z czasem " oraz " Transcendencja "Prawie Kino Letnie" to nie tylko pokazy filmowe, lecz także okazja do spotkań z wyjątkowymi gośćmi – ludźmi ze świata kina, którzy podzielą się swoimi refleksjami na temat prezentowanych produkcji i ich związku z głównym motywem wydarzenia.Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1417166966367430