Prowadziła Złote Globy, teraz zagra w odważnej komedii romantycznej

The Hollywood Reporter / autor: /
Prowadziła Złote Globy, teraz zagra w odważnej komedii romantycznej
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Nikki Glaser w tym roku przeszła do historii jako pierwsza kobieta prowadząca w pojedynkę galę rozdania Złotych Globów – teraz do sieci trafiły informacje o nowym filmowym projekcie z jej udziałem.

Glaser pracuje nad komedią romantyczną



Getty Images


Glaser współpracuje z wytwórnią Universal Pictures nad niezatytułowanym jeszcze filmem, który opisywany jest jako nowoczesna i odważna komedia romantyczna. Komiczka zagra główną rolę, a do tego współtworzy scenariusz i będzie jedną z producentek. Tekst tworzy razem z Seanem O’Connorem, z którym współpracowała też przy okazji Złotych Globów. W projekt zaangażowany jest Judd Apatow, który także będzie producentem. On i Glaser spotkali się dekadę temu na planie filmu "Wykolejona", który był sukcesem komercyjnym. Reżyser nowego filmu nie został jeszcze wybrany.

Glaser aktualnie pracuje także nad komedią, która oparta jest na grze MASH. Także w tym przypadku będzie gwiazdą, współscenarzystką i producentką projektu. W związku z dobrym odbiorem jej występu na Złotych Globach, komiczka poprowadzi również przyszłoroczną galę. 

Apatow z kolei przygotowuje film wraz z Glenem Powellem – ma on opowiadać o podupadającym piosenkarzu country. 

"Wykolejona" - zwiastun filmu



